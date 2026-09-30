Nghệ An vận hành thử kho dữ liệu dùng chung

Theo Sở KH-CN Nghệ An, hệ thống gồm Kho dữ liệu dùng chung, Sổ tay điều hành iNgheAn, Nền tảng điều hành thời gian thực và Cổng dữ liệu mở.

Đến nay, hệ thống đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia ngành Tài chính. Tại Nghệ An, 8 lĩnh vực đã xây dựng kho với 148 tập dữ liệu; Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh có 93 tập dữ liệu thuộc 21 danh mục. Dữ liệu được làm sạch, đánh giá chất lượng trước khi đưa vào khai thác.

Đại biểu tham dự lễ ra mắt ẢNH: PHAN QUYNH

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An, Kho dữ liệu dùng chung được xây dựng theo Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia và Khung kiến trúc dữ liệu tỉnh, có khả năng kết nối qua API và LGSP, đồng thời chuẩn hóa, kiểm soát chất lượng dữ liệu theo yêu cầu "đúng - đủ - sạch - sống".

Hệ thống gồm 4 cấu phần: Kho dữ liệu dùng chung; Sổ tay điều hành iNgheAn; Nền tảng điều hành thời gian thực; Dữ liệu mở, chia sẻ mở.

Giải pháp sử dụng iTitan, một nền tảng công nghệ Việt Nam, làm nền tảng lõi để tích hợp, quản trị và khai thác dữ liệu. Dữ liệu sau khi được kết nối, chuẩn hóa sẽ được sử dụng để xây dựng các bảng điều hành, hỗ trợ lãnh đạo theo dõi tình hình, phân tích thông tin và đưa ra quyết định.

Từng bước điều hành dựa trên dữ liệu

Hệ thống đã thiết lập bảng điều hành theo 3 tầng và 9 trục dữ liệu trọng tâm. Ứng dụng iNgheAn trên iOS và Android hỗ trợ lãnh đạo theo dõi, khai thác thông tin mọi lúc, mọi nơi, đồng thời từng bước hình thành trợ lý dữ liệu bằng trí tuệ nhân tạo.

Cổng dữ liệu mở cũng được thiết lập, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dữ liệu được phép công khai.

Các đại biểu ấn nút vận hành thử nghiệm Kho dữ liệu dùng chung và Nền tảng phân tích, điều hành tỉnh Nghệ An ẢNH: PHAN QUỲNH

Tỉnh Nghệ An đã xây dựng công cụ Danh mục dữ liệu, Từ điển dữ liệu và dự thảo Quy chế quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu; tổ chức tập huấn cho 160 cán bộ đầu mối, gồm 130 cán bộ cấp xã và 30 cán bộ cấp tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành cho rằng yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là số hóa quy trình, hồ sơ mà phải hình thành dữ liệu có chất lượng, kết nối và khai thác dữ liệu để phục vụ trực tiếp công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Thành, Kho dữ liệu dùng chung không đơn thuần là nơi tập hợp dữ liệu để lưu trữ mà quan trọng hơn là khơi thông dòng chảy dữ liệu giữa các cấp, các ngành, biến dữ liệu thành nguồn lực phục vụ quản trị và phát triển.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu hoàn thiện kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, danh mục, từ điển dữ liệu và quy chế quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu; tăng cường kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, bộ, ngành và ưu tiên tái sử dụng dữ liệu đã có, tránh đầu tư trùng lặp.

"Không chạy theo số lượng, không hình thức; mọi dữ liệu được kết nối, mọi chức năng được xây dựng phải thực sự được khai thác, sử dụng và mang lại hiệu quả", ông Thành nhấn mạnh.