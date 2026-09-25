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    Giới trẻ

    Anh Hồ Phúc Hải giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An

    Khánh Hoan
    Khánh Hoan
    Chiều 25.9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về công tác cán bộ.

    Tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, trao quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn công nhận anh Hồ Phúc Hải (32 tuổi), Phó bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030.

    Anh Hồ Phúc Hải giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An- Ảnh 1.

    Anh Nguyễn Minh Triết trao quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn và tặng hoa chúc mừng anh Hồ Phúc Hải

    ẢNH: KHÁNH HOAN

    Phát biểu giao nhiệm vụ, anh Nguyễn Minh Triết chúc mừng anh Hồ Phúc Hải được Ban Bí thư T.Ư Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách mới.

    Bí thư thường trực T.Ư Đoàn đánh giá anh Hải là cán bộ trẻ, có năng lực, được đào tạo bài bản và có nhiều đóng góp trong quá trình công tác. Trên cương vị mới, anh Hải cần tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh và tinh thần đổi mới để dẫn dắt công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An trong giai đoạn mới.

    Anh Nguyễn Minh Triết đề nghị Tỉnh đoàn Nghệ An đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, trước hết từ cơ sở; tăng thời gian bám địa bàn, lắng nghe và giải quyết những vấn đề thiết thực của thanh niên, nhất là tại miền núi, biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

    Anh Hồ Phúc Hải giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An- Ảnh 2.

    Bà Võ Thị Minh Sinh, Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tặng hoa chúc mừng anh Hồ Phúc Hải

    ẢNH: KHÁNH HOAN

    Trong bối cảnh Nghệ An thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức Đoàn cần giảm hành chính, hình thức, tăng ứng dụng công nghệ số để tập hợp, kết nối và hỗ trợ thanh niên. Mỗi phong trào cần có địa chỉ, mỗi công trình có sản phẩm và mỗi hoạt động phải tạo ra giá trị cụ thể.

    Bí thư thường trực T.Ư Đoàn cũng đề nghị tuổi trẻ Nghệ An chủ động nhận nhiệm vụ mới, việc khó, địa bàn khó; phát huy vai trò tiên phong trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, du lịch, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

    Đồng thời, Tỉnh đoàn cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, nhất là bí thư Đoàn xã, phường; mạnh dạn giao việc khó để cán bộ trẻ được rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn.

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