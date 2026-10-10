Chìm tàu cá khi vào cửa Gianh, thuyền trưởng mất tích

Tối 9.10, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Gianh (Bộ đội biên phòng Quảng Trị) cho biết đang phối hợp huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm ngư dân Nguyễn Mạnh Cường (40 tuổi), thuyền trưởng tàu cá QB - 93230 TS, mất tích sau vụ chìm tàu tại khu vực cửa Gianh.

Nhiều tàu thuyền tham gia tìm kiếm ngư dân mất tích ẢNH: THANH LỘC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 55 phút ngày 9.10, tàu cá QB - 93230 TS dài 12,5 m (do ngư dân Nguyễn Mạnh Cường làm chủ kiêm thuyền trưởng) bất ngờ bị chìm khi đang di chuyển vào cửa Gianh, cách bờ khoảng 3,5 hải lý. Tàu hành nghề lồng bẫy ghẹ, xuất lạch đi khai thác hải sản từ ngày 8.10.

Sau khi xảy ra sự cố, tàu cá QB - 98190 TS do ngư dân Nguyễn Ngọc Hương (cùng ở tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Bắc Gianh) làm chủ đã tiếp cận hiện trường, cứu vớt được 3 thuyền viên. Riêng thuyền trưởng Cường mất tích.

Đến 13 giờ 20 cùng ngày, Trạm kiểm soát biên phòng Gianh tiếp nhận tin báo từ chị Nguyễn Thị Ngọc Lụa (34 tuổi, vợ ngư dân Cường) đề nghị hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn.

Ngay sau đó, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Gianh thông báo và kêu gọi các tàu cá hoạt động gần khu vực xảy ra vụ việc tham gia tìm kiếm; đồng thời huy động các phương tiện đang neo đậu tại bờ xuất phát hỗ trợ cứu nạn.

Lực lượng biên phòng thông báo cho các tàu cá tham gia tìm kiếm ẢNH: THANH LỘC

Đơn vị cũng thông báo cho chính quyền địa phương tuyên truyền đến người dân các xã ven biển, đồng thời báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị để chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển triển khai lực lượng tuần tra, phối hợp tìm kiếm người mất tích.