Thuyền trưởng sống sót sau 8 giờ mất tích trên biển

Sáng 10.10, Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết ông Nguyễn Mạnh Cường, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QB-93230-TS, đã trở về nhà an toàn sau khi mất tích trong vụ chìm tàu cá trên cửa Gianh.

Người thân xúc động khi ông Cường trở về sau tai nạn ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, khoảng 11 giờ 55 phút ngày 9.10, tàu cá QB-93230-TS đang di chuyển vào cửa Gianh thì bất ngờ bị chìm, cách bờ khoảng 3,5 hải lý. Phát hiện sự việc, tàu cá QB-98190-TS đã tiếp cận, cứu được 3 thuyền viên trên tàu gặp nạn. Phát hiện ông Cường mất tích, lực lượng chức năng cùng các tàu cá hoạt động trong khu vực khẩn trương tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, sau gần 8 giờ lênh đênh giữa biển, ông Cường bơi và trôi dạt vào bờ biển xã Đông Trạch (tỉnh Quảng Trị).

Lực lượng biên phòng đến thăm hỏi động viên ông Cường ẢNH: THANH LỘC

Chính quyền và người dân địa phương đã hỗ trợ quần áo, bố trí ô tô đưa ông về nhà. Theo thông tin ban đầu, sức khỏe ông Cường hiện ổn định.

Sau khi nhận được tin vui, chỉ huy Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh đã đến thăm hỏi, chúc mừng ông Cường may mắn vượt qua sự cố nguy hiểm trên biển, đồng thời động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.