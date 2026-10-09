Tìm thấy 8 hài cốt liệt sĩ tại nhiều xã, phường ở Quảng Trị

Ngày 9.10, thông tin từ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) cho biết từ ngày 5 - 8.10, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa).

Lực lượng chức năng đưa hài cốt liệt sĩ về nơi chăm sóc, bảo quản ẢNH: BỘ CHQS TỈNH QUẢNG TRỊ

Cụ thể, tại khu vực đã quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ trước đây, lực lượng chức năng triển khai phương pháp đào chặn, bóc tách từng lớp đất kết hợp với các thông tin thu thập được, nên phát hiện thêm 5 hài cốt liệt sĩ.

Khu vực rừng tràm ở xã Dân Hóa đang tiếp tục được mở rộng tìm kiếm ẢNH: BỘ CHQS TỈNH QUẢNG TRỊ

Các hài cốt liệt sĩ kèm nhiều di vật như cúc áo quần, đinh đóng quan tài, mảnh bom, dây thông tin. Trong đó, vào ngày 6.10 có 1 hài cốt liệt sĩ được cất bốc với tấm bia có ghi đầy đủ tên tuổi, năm sinh, quê quán, năm nhập ngũ, năm hy sinh. Thông tin trên bia và các di vật đang được bảo quản để phục vụ công tác đối chiếu, xác minh theo quy định.

Tại phường Quảng Trị, từ ngày 1 - 8.10, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ ở khu vực Thành cổ (phường Quảng Trị) và thôn Nam Long (xã Ái Tử).

Các di vật được phát hiện ở xã Ái Tử và phường Quảng Trị ẢNH: BỘ CHQS TỈNH QUẢNG TRỊ

Cùng với các hài cốt, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều di vật như tăng, dao găm, thắt lưng, cúc áo quân phục...

Ngay sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sĩ và di vật được bảo quản cẩn thận, phục vụ công tác nghiên cứu, đối chiếu, xác minh thông tin, đồng thời được chăm sóc, hương khói chu đáo theo quy định.