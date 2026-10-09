Ngày 9.10, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết ngày 8.10 đơn vị đã cất bốc 4 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Khăm Muồn (Lào).





Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong hang đá ẢNH: THANH LỘC

Trong đó, 1 hài cốt được tìm thấy tại khu vực bản Noỏng Ping, xã Tạ Loỏng, huyện Bua La Pha; 3 hài cốt còn lại được phát hiện tại khu vực bản Phôn Khăm, xã Mạ Hả Xay, huyện Mạ Hả Xay.

Tại khu vực bản Noỏng Ping, lực lượng tìm kiếm phát hiện 7 chiếc răng, 1 đốt xương ngón tay dài 3 cm, 1 đốt xương sống dài 2 cm và 1 xương bánh chè bị vỡ một phần. Nhiều phần xương khác đã vỡ vụn, các bộ phận còn lại bị phân hủy. Di vật tìm thấy còn có 2 mảnh tăng bộ đội, 1 mảnh võng bộ đội và 1 vỏ đạn AK.

Tại khu vực bản Phôn Khăm, hài cốt thứ nhất có 30 chiếc răng cùng nhiều đoạn xương tay, chân và xương đòn. Các di vật đi kèm gồm 3 mảnh tăng bộ đội, 1 vỏ lon thịt hộp, 2 thỏi pin, 1 đầu đạn và 1 mảnh gang bom.

Hài cốt thứ hai còn 2 chiếc răng cùng một số mảnh xương đã gãy, vỡ vụn; các bộ phận khác đã phân hủy hoàn toàn. Di vật tìm thấy gồm 2 mảnh tăng bộ đội, 1 viên đạn trung liên, 1 đầu đạn và 1 đế dép cao su.

Hài cốt thứ ba có 29 chiếc răng, hộp sọ còn nguyên cùng nhiều đoạn xương tay, chân và xương hàm. Các di vật đi kèm gồm 3 mảnh tăng bộ đội, 1 vỏ lon thịt hộp, 1 đoạn dây điện, 2 viên đạn trung liên và 1 lọ thuốc penicillin.

Lực lượng quân đội đang nỗ lực tìm kiếm, đưa hài cốt của các liệt sĩ về với đất mẹ ẢNH: THANH LỘC

Tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ trong hang đá ở Lào

Sau khi cất bốc, toàn bộ hài cốt và di vật được đưa về nhà quàn để bảo quản, phục vụ công tác xác minh, đối chiếu thông tin và tổ chức thờ cúng theo quy định.

Theo Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào còn gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, điều kiện tìm kiếm hạn chế và thông tin về liệt sĩ ngày càng ít. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị vẫn bám địa bàn, phối hợp với chính quyền và người dân địa phương xác minh thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Việc tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Khăm Muồn góp phần thực hiện mục tiêu quy tập 430 hài cốt liệt sĩ của tỉnh Quảng Trị trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.