Phát hiện túi ni lông trong mộ liệt sĩ tại An Giang ghi tên Phạm Văn Lũy

Tối 7.10, tin từ Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang cho biết trong quá trình lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ An Minh (xã An Minh, tỉnh An Giang), Đội lấy mẫu số 12 phát hiện một di vật là túi ni lông còn lưu chữ viết, được nhận diện tên là Phạm Văn Lũy.

Đội lấy mẫu số 12 Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang rà soát thông tin các phần mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ An Minh để lấy mẫu hài cốt liệt sĩ ẢNH: PHƯƠNG VŨ

Cụ thể, di vật được phát hiện khi lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại mộ số 6, hàng 12A của Nghĩa trang liệt sĩ An Minh. Qua thời gian dài nằm trong lòng đất, di vật là chiếc túi ni lông đã cũ, bạc màu, có ghi một số nét chữ bị mờ.

Qua quan sát trên bề mặt túi ni lông vẫn còn những ký tự viết bằng mực xanh, trong đó có phần chữ được nhận diện là Phạm Văn Lũy.

Ngay sau khi phát hiện di vật, Đội lấy mẫu số 12 đã ghi nhận đầy đủ vị trí, hiện trạng, tiến hành bảo quản và báo cáo cơ quan chức năng để phục vụ công tác xác minh. Thông tin trên di vật sẽ tiếp tục được đối chiếu với hồ sơ liệt sĩ, sơ đồ mộ chí, thông tin thân nhân và kết quả giám định ADN.

Chiếc túi ni lông cũ có ghi tên Phạm Văn Lũy được tìm thấy trong mộ liệt sĩ số 6, hàng 12A tại Nghĩa trang liệt sĩ An Minh (xã An Minh, tỉnh An Giang) ẢNH: PHƯƠNG VŨ

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, việc phát hiện di vật mang tên Phạm Văn Lũy là thông tin quan trọng phục vụ quá trình xác minh. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định đây là danh tính của liệt sĩ an táng tại mộ số 6, hàng 12A khi chưa có kết quả đối chiếu, giám định và kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, tỉnh An Giang đã bàn giao cho lực lượng chức năng Quân khu 9 tổng cộng 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Ngày 5.10, lực lượng chức năng Quân khu 9 đưa đi Hà Nội giám định ADN nhằm tiếp tục hành trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.