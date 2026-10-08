Ngày trở về của hai anh em ruột là liệt sĩ sau gần nửa thế kỷ

Sáng 8.10, tại Nghĩa trang xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), cấp ủy, chính quyền địa phương xã Đức Đồng phối hợp cùng Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và dòng tộc họ Võ đã trang trọng tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Võ Thanh Cương và liệt sĩ Võ Huy Hạnh.

Lễ truy điệu, an táng hài cốt các liệt sĩ Võ Thanh Cương và Võ Huy Hạnh được tổ chức trang trọng tại quê nhà Hà Tĩnh ẢNH: UBND XÃ ĐỨC ĐỒNG

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, với sự tham gia của đông đảo người thân, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương.

Hai người con ưu tú sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng tại xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ (nay là xã Đức Đồng). Thân sinh của hai anh là ông Võ Hiệu, một cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Pháp; thân mẫu là bà Nguyễn Thị Sum, cán bộ Hội phụ nữ xã, đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng.

Lễ truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ là anh em ruột được chính quyền địa phương chuẩn bị chu đáo ẢNH: UBND XÃ ĐỨC ĐỒNG

Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hai anh em lần lượt lên đường ra trận và cùng ngã xuống tại chiến trường biên giới Tây Nam khi tuổi đời còn rất trẻ.

Trong đó, liệt sĩ Võ Thanh Cương (sinh năm 1951) tham gia chiến đấu và anh dũng hy sinh năm 1978.

Liệt sĩ Võ Huy Hạnh (sinh năm 1957) tiếp bước người anh trai, tham gia chiến đấu và hy sinh năm 1979.

Suốt gần nửa thế kỷ qua, hai anh nằm lại ở 2 nghĩa trang: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh và Nghĩa trang TP.Đồng Nai. Gia đình và dòng tộc luôn đau đáu tâm nguyện được đón các anh về lại quê hương.

Để hoàn thành ý nguyện này, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp cùng các cơ quan chức năng, cấp ủy và chính quyền địa phương thực hiện các thủ tục cất bốc, đưa hài cốt hai liệt sĩ trở về đất mẹ.

Lễ truy điệu và an táng được chính quyền địa phương chuẩn bị rất chu đáo, trang trọng. Những nén hương thơm, những giọt nước mắt nghẹn ngào của người thân và người dân địa phương tiễn đưa hai anh vào lòng đất quê hương là minh chứng sâu sắc cho đạo lý uống nước nhớ nguồn.