Nhiều tập thể, doanh nhân tiêu biểu ở Tây Ninh được tôn vinh

Chiều 6.10, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức họp mặt doanh nghiệp chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10). Nhiều tập thể, cá nhân được trao huân chương Lao động và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (bên phải) và ông Phạm Hùng Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho bà Ninh Thị Bích Thùy ẢNH: BẮC BÌNH

Tại buổi họp mặt, bà Ninh Thị Bích Thùy, Tổng giám đốc Công ty CP Thép TVP, nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Bà được ghi nhận thành tích xuất sắc trong đầu tư, kinh doanh và công tác từ thiện xã hội.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh được tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Cùng nhận phần thưởng này là ông Trần Văn Quy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Dệt may Trung Quy, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh.

Ngoài ra còn có ba cá nhân khác nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhờ có thành tích xuất sắc trong xây dựng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và hoạt động từ thiện xã hội.

Dịp này, tỉnh Tây Ninh còn tri ân 41 đại biểu của các hiệp hội, hội doanh nghiệp trong và ngoài nước. Cũng trong buổi Họp mặt, UBND tỉnh Tây Ninh đã ký kết với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) với nội dung về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh ký kết với Trường ĐH Luật TP.HCM để hợp tác nâng cao năng lực pháp lý, quản trị và phát triển nguồn nhân lực.

Hai ghi nhớ hợp tác đã được ký kết nhân sự kiện tỉnh Tây Ninh họp mặt doanh nhân năm 2026 ẢNH: BẮC BÌNH

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết toàn tỉnh có hơn 37.000 doanh nghiệp. Tổng vốn điều lệ trên 960.000 tỉ đồng. Kinh tế tư nhân đã trở thành lực lượng nòng cốt của địa phương.

9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh Tây Ninh ước tăng 10,3%, cao nhất vùng Đông Nam bộ và đứng thứ 10 cả nước; thu ngân sách đạt gần 52.000 tỉ đồng, bằng 97,6% dự toán T.Ư giao. Tỉnh Tây Ninh cũng đã thu hút gần 2.200 dự án FDI, vốn đăng ký trên 27 tỉ USD.

Ông Hẳn nhìn nhận doanh nghiệp còn vướng thủ tục, đất đai, giải phóng mặt bằng và hạ tầng. "Thời gian và chi phí của doanh nghiệp phải được coi trọng như chính nguồn lực của tỉnh", ông nói và khẳng định tỉnh Tây Ninh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp theo phương châm "ba có, hai không". Đó là có môi trường đầu tư minh bạch, có hạ tầng và mặt bằng sẵn sàng, có đối thoại thực chất. Tỉnh không để kiến nghị tồn đọng, không để doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn lực hỗ trợ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng gửi ba kỳ vọng đến doanh nhân. Đó là doanh nghiệp lớn cần dẫn dắt doanh nghiệp nhỏ, liên kết với khối FDI; thương hiệu phải gắn với đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Doanh nghiệp cần đi đầu về khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.