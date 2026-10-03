Tây Ninh vào tốp đầu cả nước về phục vụ người dân

Cải cách hành chính và nguồn nhân lực; Khoa học công nghệ và chuyển đổi số; Hạ tầng - Đột phá về huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối các vùng động lực phát triển.

Ngày 28.8, tỉnh Tây Ninh công bố Chiến lược phát triển hệ sinh thái phương tiện không người lái giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035, 13 dự án có liên quan đã được khởi động tại sự kiện này ẢNH: KHẢ NGÂN

Hành chính chuyển từ quản lý sang phục vụ

Tháng 7.2026, ông N.H.Hiển (ngụ TP.HCM) đến Trung tâm dịch vụ hành chính công xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh đăng ký làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến hẹn, ông tới nhận giấy thì phát hiện trên giấy in tên là "N.H.Hiên". Ông chưa kịp phản ứng thì nữ nhân viên ngồi cửa số 5, nơi trả kết quả, đã phát hiện sự cố và ân cần xin lỗi. Ông được hẹn ngày hôm sau sẽ điều chỉnh và trả kết quả. "Tuy có một chút trục trặc nhưng thái độ phục vụ của cô cán bộ khiến tôi rất hài lòng", ông Hiển chia sẻ.

Tháng 9.2026, anh N.V.P (quê tỉnh Bến Tre cũ - nay là tỉnh Vĩnh Long, hiện thường trú tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh) đến Công an phường Long An làm giấy đăng ký biển số xe máy, cavet xe. Tại đây, anh được cán bộ hướng dẫn nhiệt tình và xác định trong định danh của anh P. còn biển số xe máy mà anh đã không sử dụng 10 năm về trước. Việc được sử dụng lại biển số này khiến anh P. rất vui. "Tôi không nghĩ biển số 71 quê nhà lại có thể được sử dụng tiếp tục vì hộ khẩu thường trú của tôi đã có tại Tây Ninh lâu rồi. Việc lưu trữ số hóa thật tuyệt vời", anh P. nói.

Đó chỉ là 2 trường hợp được Phóng viên Thanh Niên khảo sát ngẫu nhiên trong số 1.180.354 trường hợp mà tỉnh Tây Ninh đã giải quyết trong 9 tháng của năm 2026. Theo Sở Nội vụ Tây Ninh, tỷ lệ hồ sơ hành chính các cấp được xử lý đạt 99,72%.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (người đứng) thường xuyên kiểm tra, theo dõi công tác cải cách hành chính tại cơ sở ẢNH: KHẢ NGÂN

Nền tảng của những con số ấn tượng ấy là bộ máy đã định hình và chạy ổn định. Tỉnh Tây Ninh công bố 2.408 thủ tục hành chính; trong đó có 1.851 thủ tục được công khai trên cổng thông tin điện tử. Toàn bộ thủ tục thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính. Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cấp xã đều có quy định chức năng mới. Tỉnh phê duyệt vị trí việc làm cho 16/16 cơ quan cấp tỉnh. Ở cấp cơ sở, con số là 96/96 xã, phường.

Hạ tầng số đi cùng nhịp độ. Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã kết nối 100% sở, ngành và cấp xã. Hệ thống quản lý văn bản phủ toàn bộ UBND cấp xã. Tỷ lệ trao đổi văn bản ký số đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ được số hóa và trả kết quả điện tử đạt 99,21%. Trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tỉnh Tây Ninh xếp thứ 2 cả nước về tiêu chí phục vụ.

Ngày 2.6.2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh ban hành Nghị quyết 33-NQ/TU, đặt mục tiêu đột phá cải cách hành chính và phát triển nhân lực. Kết quả tại báo cáo 9 tháng năm 2026 của UBND tỉnh cho thấy, Nghị quyết của Tỉnh ủy Tây Ninh về cải cách hành chính đã mạnh mẽ đi vào cuộc sống người dân.

Nền móng nhân lực và khoa học công nghệ

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, đã nhiều lần nhấn mạnh trong các phát biểu chỉ đạo: Cải cách hành chính đi cùng phát triển nhân lực.

9 tháng năm 2026, tỉnh Tây Ninh thu hút thêm 5.252 doanh nghiệp mới, nhiều dự án có quy mô nghìn tỉ đã được khởi công ẢNH: KHẢ NGÂN

Theo báo cáo 9 tháng năm 2026 của UBND tỉnh Tây Ninh, chỉ số nhân lực đang nhích lên từng lúc. Ước 9 tháng, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp đạt 31,65% so với kế hoạch cả năm là 31,68%. Trong đó, nhân lực ngành y tế là điểm sáng. Hiện, số bác sĩ trên 1 vạn dân đạt hơn 10,3 người, sát kế hoạch 10,4. UBND tỉnh đánh giá chỉ tiêu này sẽ đạt và vượt khi hết năm 2026. Thị trường lao động cũng chuyển động. Tỉnh đã đưa 800 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Cùng thời gian, tỉnh cấp 4.349 giấy phép cho lao động nước ngoài.

Khâu đột phá thứ hai trong Nghị quyết Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng có Nghị quyết chuyên đề số 32-NQ/TU (bám sát Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị) về định hướng, chỉ tiêu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Kết quả thực hiện của UBND tỉnh Tây Ninh đã bám sát tiến độ được đề ra. Tính đến nay, tỉnh đã ban hành 115 văn bản triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; 169/274 nhiệm vụ Trung ương giao đã hoàn thành. Đáng ghi nhận là không có nhiệm vụ nào trễ hạn.

Kỹ năng số được phổ cập rộng. Hơn 8.800 học viên đã học trên nền tảng "Bình dân học vụ số" do Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai. Chương trình này tổ chức đủ 33 lớp tập huấn với 2.523 người tham dự. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bắt đầu thành hình. Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh giai đoạn 1 đã hoạt động. UBND tỉnh chấp thuận vận hành trung tâm theo phương thức đối tác công tư.

Tại tuần lễ Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số vừa qua, tỉnh ký 36 thỏa thuận hợp tác với các đối tác. Các bên đang được đôn đốc triển khai. Tháng 8.2026, tỉnh phê duyệt chiến lược về hệ sinh thái phương tiện không người lái. Đi kèm là đề án thử nghiệm đào tạo điều khiển thiết bị bay.

Hạ tầng tăng tốc nhanh như "chạy nước rút"

Khâu đột phá thứ ba được cụ thể hóa bằng 14 dự án. Danh mục gồm các tuyến kết nối vùng và hạ tầng nông nghiệp công nghệ cao. Ngoài ra, tiến độ 6 công trình trọng điểm được nêu rõ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I cũng đã và đang được đẩy nhanh với những cách làm hay, kết quả ban đầu khá ấn tượng.

Gần 100% hồ sơ hành chính của tỉnh Tây Ninh được giải quyết và người dân, doanh nghiệp hài lòng ẢNH: KHẢ NGÂN

Dòng vốn cho hạ tầng đang chảy nhanh. Đến ngày 25.9.2026, tỉnh phân bổ hơn 36.470 tỉ đồng vốn đầu tư công. Số đã giải ngân là 18.858 tỉ đồng. Con số này đưa tỉnh vào nhóm dẫn đầu trong giải ngân vốn đầu tư công của cả nước. Theo Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân của tỉnh Tây Ninh đạt 64,9% kế hoạch Thủ tướng giao. Tây Ninh đứng thứ 6 trong 34 tỉnh, thành (bình quân cả nước là 52,9%).

Ba khâu đột phá cộng hưởng vào bức tranh chung. GRDP 9 tháng dự kiến tăng 10,21%, nằm trong khoảng mục tiêu nhiệm kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,02%, vượt kế hoạch cả năm. Nguồn lực cho nhiệm kỳ cũng dày lên. Thu ngân sách đến ngày 24.9.2026 đạt gần 51.925 tỉ đồng, tăng 33%. Tỉnh xếp thứ 7 cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài.

Trong 3 tháng cuối năm 2026, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, yêu cầu các ngành, địa phương cần tập trung triển khai các công việc hết sức cụ thể đã được giao để dữ liệu giữa hệ thống quốc gia và địa phương được liên thông đầy đủ hơn. Kỹ năng số của người dân và cán bộ cơ sở được nâng cao hơn. Nhân lực chất lượng cao được đầy đủ hơn, đặc biệt tại các ngành nghề đặc thù.