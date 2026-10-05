Hàng Tây Ninh ra thế giới, sức mua trong tỉnh tăng mạnh

Xúc tiến thương mại quy mô hướng sản phẩm Tây Ninh ra thế giới

Tháng 9.2026, Bộ Công thương phối hợp UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu, thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh lần 4 năm 2026", với khoảng 650 đại biểu tham dự. Trong đó có 178 doanh nghiệp nước ngoài đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phía Tây Ninh có khoảng 110 doanh nghiệp tham dự. Hội nghị khép lại với 11 biên bản thỏa thuận ghi nhớ được trao. Đối tác đến từ Malaysia, UAE, Pakistan, Singapore, Nhật Bản và Úc.

Ông Lê Văn Hẳn (bìa phải), Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, giới thiệu hàng hóa “made in Tây Ninh” đến các doanh nghiệp nước ngoài trong khuôn khổ Hội nghị kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu, thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh

Theo Sở Công thương tỉnh Tây Ninh, ngoài thị trường quen như Mỹ, Nhật Bản, hàng hóa Tây Ninh đã tiếp cận với nhiều đối tác mới từ Ả Rập Xê Út, UAE, Qatar, Maroc, Ai Cập và Argentina. Những tập đoàn phân phối lớn như H&M, Central Retail, LuLu, Amazon, Spinneys đều có mặt, mở ra hướng tiếp cận thị trường mới cho doanh nghiệp trong tỉnh.

Ông Võ Thanh Tú, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hòa Thành Long An, cho rằng thủ công mỹ nghệ của tỉnh dùng nguyên liệu rất gần gũi như lục bình, mây, tre, đay, cói, bàng, buông và rơm... "Chúng ta xuất khẩu hôm nay không chỉ là một sản phẩm, mà đó còn là hình ảnh, văn hóa và giá trị Việt Nam", ông Tú đánh giá cao dư địa phát triển ngành thủ công, mỹ nghệ tỉnh Tây Ninh.

Gạo Nàng thơm Chợ Đào, một sản phẩm nông sản đặc thù chỉ có ở tỉnh Long An (cũ), nay là tỉnh Tây Ninh.

Theo ông Trần Tấn Sỹ, Tổng giám đốc Vietnam Food Pavilion, Tập đoàn Lootah, khoảng 80% sản phẩm nông nghiệp của UAE phải dựa vào nhập khẩu. Năm 2024, nước này nhập khoảng 16 tỉ USD nông sản và thực phẩm. Ông Sỹ cho rằng Dubai là cửa ngõ để hàng hóa đi tiếp vào vùng Vịnh. Hiệp định CEPA giữa Việt Nam và UAE đã có hiệu lực từ tháng 2.2026. Đây là cơ hội cho hàng hóa Tây Ninh nếu các doanh nghiệp tận dụng tốt.

Con số tăng trưởng phía sau các hoạt động xúc tiến thương mại của ngành công thương tỉnh Tây Ninh rất ấn tượng. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 27,044 tỉ USD, tăng 17,5%; riêng xuất khẩu đạt 15,542 tỉ USD, tăng 19% (kế hoạch cả năm chỉ đặt mục tiêu tăng 10%). Nhập khẩu đạt 11,501 tỉ USD, tăng 15,6%.

Thị trường trong tỉnh sôi động, sản xuất hướng đến chuỗi giá trị toàn cầu

Theo Sở Công thương tỉnh Tây Ninh, cùng lúc hàng hóa đi xa, sức mua tại chỗ cũng tăng mạnh. Dòng tiền tiêu dùng trong tỉnh đang chảy nhanh hơn trước. 9 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ và dịch vụ ước đạt 174,4 ngàn tỉ đồng. Mức tăng 19%, trong khi kế hoạch cả năm chỉ đặt 14%. Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 116,3 ngàn tỉ đồng, tăng 20,7%. Dịch vụ ăn uống đạt hơn 21.586 tỉ đồng, tăng 12,8%. Dịch vụ lưu trú đạt 627,2 tỉ đồng, tăng gần 19%.

Ngành Công thương tỉnh Tây Ninh thường xuyên tổ chức các sự kiện có quy mô lớn để quảng bá sản phẩm của tỉnh

Du lịch là điểm sáng rõ nhất. Lượng khách 9 tháng ước đạt 7,45 triệu lượt, tăng 18,8%; trong đó có khoảng 190.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch đạt 6.740 tỉ đồng, tăng 52,8% so với cùng kỳ; riêng doanh thu lữ hành tăng 41,3%.

Hàng hóa đặc trưng của địa phương cũng dày thêm. Toàn tỉnh hiện có 423 sản phẩm OCOP còn thời hạn, trong đó có 1 sản phẩm 5 sao và 87 sản phẩm 4 sao. Tỉnh có 13 điểm trưng bày sản phẩm OCOP. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh hiện có hơn 500 hội viên, hoạt động từ chế biến nông thủy sản tới sắt thép, thủ công mỹ nghệ. Bà Ninh Thị Bích Thùy, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh, cho rằng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng hóa của tỉnh đã và đang "chuyển từ bán cái mình có sang làm cái thị trường cần".

Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công thương, đánh giá cao sức hút từ các sự kiện xúc tiến thương mại của tỉnh Tây Ninh. Thứ trưởng cũng đề nghị tỉnh mở rộng thị trường, tận dụng các hiệp định thương mại, đồng thời lưu ý doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy cạnh tranh về giá sang cạnh tranh bằng chất lượng, đó là hướng đi lâu dài.

Mãng cầu Bà Đen được trồng ở khu vực chân núi Bà Đen đang được tiêu thụ rất mạnh trong nước

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết năm 2025 kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 31,4 tỉ USD, tăng 12,7%, trong đó xuất khẩu đạt 17,8 tỉ USD và những con số ấn tượng trong 9 tháng năm 2026 cho thấy lĩnh vực này đang tăng tốc mạnh mẽ. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, điều tỉnh hướng tới là biến lợi thế vị trí, chất lượng sản phẩm thành lợi thế cạnh tranh. "Xuất khẩu không chỉ là đưa hàng hóa ra nước ngoài mà khi đưa được giá trị doanh nghiệp vào chuỗi giá trị toàn cầu mới thực sự được gọi là thành công", ông Hẳn nói.