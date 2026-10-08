Hà Tĩnh công bố nguyên nhân hiện tượng cá chết tại Vũng Áng và Thiên Cầm

Ngày 8.10, Sở NN-MT tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản thông báo chính thức về kết quả phân tích mẫu nước và mẫu thủy sản sau hiện tượng cá chết bất thường tại các hộ nuôi lồng bè ở Vũng Áng và thủy sản tự nhiên ở vùng biển Thiên Cầm.

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm chất lượng nước biển ẢNH: SỞ NN-MT

Trước đó, ngày 29.9, ngay sau khi ghi nhận cá nuôi lồng bè của người dân ở khu vực Vũng Áng và thủy sản tự nhiên chết dạt vào một số khu vực ven biển các xã Thiên Cầm, Yên Hòa, Cẩm Trung, Sở NN-MT tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường lấy mẫu phân tích, xét nghiệm nhằm xác định nguyên nhân.

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các địa phương kiểm tra thực tế, lấy 4 mẫu nước biển tại các khu vực xảy ra hiện tượng trên để xét nghiệm.

Kết quả phân tích khẳng định, tất cả các thông số của mẫu nước biển đều nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển (QCVN10:2023/BTNMT). Môi trường nước biển tại các khu vực được quan trắc chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.

Cùng đó, Chi cục Thủy sản đã lấy 2 mẫu cá bớp (cá giò) tại điểm nuôi cá lồng thuộc phường Vũng Áng, 6 mẫu cá bơn và 5 mẫu cá mỏ neo tại bãi biển Thiên Cầm gửi Trung tâm Nghiên cứu môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc phân tích. Kết quả xét nghiệm ghi nhận nhiều tác nhân gây bệnh.

Đối với cá nuôi lồng tại Vũng Áng có kết quả dương tính với virus RSIV (tác nhân gây bệnh trên cá biển). Trong đó, 1 mẫu xuất hiện trùng bánh xe trên mang gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp của cá.

Đối với cá tự nhiên tại Thiên Cầm phát hiện nhóm vi khuẩn Vibrio spp (gồm các loài V. parahaemolyticus, V. fluvialis và V. alginolyticus) trên 3/6 mẫu cá bơn và 3/5 mẫu cá mỏ neo. Cơ quan chức năng nhận định do số lượng mẫu còn hạn chế, các chủng vi khuẩn, virus trên cũng có thể xuất hiện trên cá khỏe mạnh nên chưa đủ cơ sở để khẳng định đây là nguyên nhân trực tiếp khiến cá chết.

Sở NN-MT tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo, người nuôi cá lồng bè cần tăng cường theo dõi sát sức khỏe đàn cá. Gom và xử lý nghiêm ngặt cá chết, tuyệt đối không vứt ra môi trường. Vệ sinh lồng lưới, dụng cụ nuôi sạch sẽ, bổ sung vitamin và khoáng chất để tăng đề kháng cho cá. Hạn chế dùng chung dụng cụ giữa các lồng để tránh lây lan mầm bệnh.

Đối với các địa phương ven biển cần tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình nuôi trồng thủy sản và khu vực ven bờ. Nếu phát hiện diễn biến bất thường, phải báo cáo ngay về Chi cục Thủy sản để có biện pháp xử lý kịp thời.