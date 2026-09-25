Đã bắt được 2 phạm nhân trốn trại ở Hà Tĩnh

Ngày 25.9, trao đổi với PV Thanh Niên, một cán bộ tại Trại giam Xuân Hà (thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - C10, Bộ Công an, đóng tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng vừa bắt giữ thành công 2 phạm nhân trốn trại trong lúc đi lao động cải tạo vào sáng 25.9.

2 phạm nhân sau khi bỏ trốn đã di chuyển vào khu dân cư, được camera an ninh nhà dân ghi lại ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Danh tính 2 phạm nhân trốn trại vừa bị bắt giữ được xác định là Hoàng Văn Phong (28 tuổi, ngụ tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Lưu Hữu Trường (25 tuổi, ngụ tại xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Phong đang chấp hành án phạt tù với thời hạn 4 năm 9 tháng về các tội danh cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Còn Trường đang thụ án 3 năm 6 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, sau khi phát hiện 2 phạm nhân nêu trên bỏ trốn, Trại giam Xuân Hà đã phát lệnh truy nã nguy hiểm và huy động tối đa lực lượng, phối hợp cùng công an địa phương triển khai các mũi trinh sát, chốt chặn các tuyến đường cửa ngõ để truy bắt.

Cả 2 phạm nhân sau đó đã bị lực lượng công an bắt giữ sau nhiều giờ lẩn trốn. Hiện lực lượng chức năng đang di lý 2 phạm nhân về cơ quan công an để hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.