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    Giới trẻĐoàn - Hội

    Tuổi trẻ Hà Tĩnh mang Trung thu đến với trẻ em nghèo

    Phạm Đức
    Phạm Đức
    Không đợi đến đêm rằm, từ nhiều ngày qua, khắp các xóm, phố, bản, làng ở Hà Tĩnh, các tình nguyện viên áo xanh tự tay gây quỹ để mang đến một mùa Trung thu trọn vẹn cho trẻ em nghèo.

    Khi "áo xanh" rửa xe, nhặt phế liệu

    Dưới cái nắng của những ngày tháng 9, tại một góc sân nhỏ ở thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), tiếng máy bơm nước, tiếng lách cách của xô chậu, giẻ lau tạo nên một bầu không khí vô cùng hối hả. Đó là điểm rửa xe gây quỹ tặng quà Trung thu cho trẻ em nghèo, do Chi đoàn thôn Mai Lâm thực hiện.

    Tuổi trẻ Hà Tĩnh mang Trung thu đến với trẻ em nghèo- Ảnh 1.

    Chi đoàn thôn Mai Lâm rửa xe gây quỹ

    ẢNH: TÂN KỲ

    Không quản ngại mệt nhọc, từng chiếc xe máy, ô tô của người dân trong vùng đưa đến đều được các bạn đoàn viên, thanh niên kỳ cọ, lau chùi sạch bóng. Thay vì trả tiền dịch vụ thông thường, người dân tùy tâm bỏ vào hòm quỹ những tờ tiền mang theo niềm tin và sự sẻ chia.

    Anh Phan Văn Quân, một đoàn viên quệt vội giọt mồ hôi trên trán, cười rạng rỡ chia sẻ: "Rửa xe mệt chút nhưng vui lắm. Mỗi chiếc xe hoàn thành là tụi em lại tích lũy thêm được một ít kinh phí để mua bánh, mua lồng đèn cho các em nhỏ khó khăn trong thôn".

    Cách đó không xa, tại xã miền núi Vũ Quang (Hà Tĩnh), các thành viên của CLB Góp nắng thuộc Đoàn trường THPT Cù Huy Cận lại chọn cách "góp gió thành bão" thông qua dự án tình nguyện thu gom phế liệu.

    Tuổi trẻ Hà Tĩnh mang Trung thu đến với trẻ em nghèo- Ảnh 2.

    Các bạn trẻ của Trường THPT Cù Huy Cận thu gom phế liệu để gây quỹ

    ẢNH: TÂN KỲ

    Những chiếc vỏ lon, giấy vụn, chai nhựa được các bạn gom nhặt từ từng giảng đường, khu dân cư mang về phân loại để bán gây quỹ, tặng quà cho trẻ em nghèo trong đêm hội trăng rằm.

    Ngược lên rẻo cao biên giới xã Sơn Hồng (Hà Tĩnh), tinh thần xung kích ấy lại càng được thắp sáng. Hơn 40 bạn đoàn viên, thanh niên của các chi đoàn thôn đã cùng nhau tổ chức chuỗi hoạt động vừa rửa xe, vừa cắt tóc miễn phí cho người dân để tích lũy nguồn lực.

    Tuổi trẻ Hà Tĩnh mang Trung thu đến với trẻ em nghèo- Ảnh 3.

    Chương trình rửa xe và cắt tóc gây quỹ của Đoàn thanh niên xã Sơn Hồng

    ẢNH: TÂN KỲ

    Chị Hồ Thị Thắm, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn thanh niên xã Sơn Hồng vui mừng cho hay, trong vài ngày ra quân, số tiền thu về dù chỉ gần 5 triệu đồng nhưng chứa đựng biết bao tâm huyết của tuổi trẻ, được dành trọn để sắm sửa quà Trung thu và góp thêm cho quỹ "Em nuôi của Đoàn" tại địa phương.

    Nếu như thanh niên miền biển đi rửa xe, thanh niên trường học thu gom phế liệu, thì tại các chi đoàn giáo viên xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), các thầy cô trẻ lại cùng nhau vào bếp, tự tay nhào bột, nướng những mẻ bánh Trung thu thơm phức, bảo đảm an toàn vệ sinh để gửi tặng học trò nghèo của mình.

    Tuổi trẻ Hà Tĩnh mang Trung thu đến với trẻ em nghèo- Ảnh 4.

    Chi đoàn giáo viên trẻ xã Đức Thọ tự tay làm bánh Trung thu để trao tặng cho học sinh

    ẢNH: TÂN KỲ

    "Vầng trăng yêu thương" sưởi ấm vùng biên viễn

    Không chỉ dừng lại ở những hoạt động tự phát tại cơ sở, chiến dịch mang mùa trăng ấm áp đến với thiếu nhi Hà Tĩnh năm nay ghi dấu ấn đậm nét bằng những hành trình quy mô, mang tính bền vững của Tỉnh đoàn Hà Tĩnh.

    Mới đây nhất, tại xã biên giới Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh), Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp cùng Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức chương trình "Vì đàn em vùng biên thân yêu" đầy ý nghĩa.

    Tuổi trẻ Hà Tĩnh mang Trung thu đến với trẻ em nghèo- Ảnh 5.

    Các em học sinh tự tay trang trí, cắt dán những chiếc đèn ông sao

    ẢNH: TÂN KỲ

    Tại đây, một không gian workshop mang tên "Trung thu yêu thương - Vầng trăng của em" đã được mở ra. Lần đầu tiên, hơn 400 em nhỏ Trường tiểu học Sơn Kim 2 được tự tay trang trí, cắt dán những chiếc đèn ông sao, đèn lồng mang dấu ấn của riêng mình.

    Những đôi bàn tay nhỏ lấm lem mực màu, những khuôn mặt ngây thơ ngước lên rạng rỡ dưới bóng cờ Tổ quốc nơi biên thùy tạo nên một bức tranh xúc động.

    Bên cạnh món quà tinh thần, tuổi trẻ Hà Tĩnh cùng các nhà tài trợ đã mang đến những giá trị an sinh thiết thực: 400 suất khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí, hàng trăm túi quà an sinh và đặc biệt là một công trình khu vui chơi trải nghiệm an toàn, lành mạnh được khánh thành ngay tại thôn Hạ Vàng.

    Tuổi trẻ Hà Tĩnh mang Trung thu đến với trẻ em nghèo- Ảnh 6.

    Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tặng quà cho các em nhỏ tại xã Sơn Kim 2

    ẢNH: TÂN KỲ

    Theo đại diện Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, các hoạt động hướng về ngày tết Trung thu năm nay đều được quán triệt tinh thần tổ chức phù hợp với thực tế, thiết thực, tuyệt đối không phô trương hình thức nhưng phải đong đầy yêu thương. Mục tiêu lớn nhất là dồn mọi nguồn lực xã hội hóa và sức trẻ để chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em vùng sâu vùng xa, biên giới.

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