Xét xử 36 người trong đường dây cho vay lãi nặng do Bộ Công an triệt phá

Ngày 25.9, tại phường Long Xuyên, TAND tỉnh An Giang tiếp tục xét xử sơ thẩm 36 bị cáo về các tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cướp tài sản, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đây là các bị cáo trong nhóm tội phạm cho vay lãi nặngdo Bộ Công an triệt phá năm 2025 tại các tỉnh, thành An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai và TP.HCM.

TAND tỉnh An Giang xét xử 36 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng do Bộ Công an triệt phá ẢNH: TRẦN NGỌC





Cho vay lãi suất đến 730%/năm

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, sau khi nhận đơn tố giác của quần chúng nhân dân về việc Nguyễn Ngọc Hưởng (34 tuổi), Bùi Văn Hậu (33 tuổi) Phan Văn Quyết (29 tuổi, cùng ở Hải Phòng) và một số đồng phạm hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh An Giang, TP.HCM, Cơ quan CSĐT của Bộ Công an đã tổ chức lực lượng điều tra, xử lý.

Qua đó, tháng 10.2025 lực lượng Bộ Công an phát hiện, bắt giữ nhiều nhóm đối tượng chủ yếu quê Hải Phòng đến địa bàn An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai và TP.HCM thực hiện cho vay lãi nặng và có các hành vi tội phạm khác.

Tại An Giang, lực lượng công an đã bắt giữ các nhóm hoạt động cho vay lãi nặng để thu lời bất chính do các bị cáo Nguyễn Văn Hai (38 tuổi, ở xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk); Nguyễn Văn Quang (43 tuổi), Bùi Văn Hải (37 tuổi) và Phạm Văn Quyết (29 tuổi, cùng ở Hải Phòng) tổ chức.

Thủ đoạn của nhóm này là thuê người đi rải tờ rơi quảng cáo, đăng thông tin trên tài khoản mạng xã hội và thông qua mối quan hệ xã hội để tìm kiếm người vay. Nếu vay lãi ngày, người vay phải trả một phần tiền gốc và tiền lãi hằng ngày với lãi suất 240%/năm. Nếu vay đứng, người vay phải trả tiền lãi hằng ngày cho đến khi trả tiền gốc và mức lãi suất là 365%/năm.

Các bị cáo nghe Viện Kiểm sát công bố cáo trạng truy tố tại tòa ẢNH: TRẦN NGỌC

Khi có người vay tiền, Hai, Quang, Hải, Quyết chỉ đạo đồng phạm kiểm tra điều kiện người vay, rồi các bị cáo trên chuyển tiền cho vay. Nhóm đồng phạm có nhiệm vụ nhắc nợ, thu tiền lãi, báo cáo kết quả thu lãi, gốc và chuyển số tiền thu được về cho Hai, Quang, Hải, Quyết để nhận tiền công từ 8 đến 13 triệu đồng/người/tháng và được nuôi ăn ở, chi phí đi lại.

Với thủ đoạn tương tự, Phạm Văn Sơn (32 tuổi) cùng đồng bọn thực hiện cho vay lãi nặng trên địa bàn TP.Cần Thơ; Nguyễn Văn Hưng (24 tuổi), Nguyễn Ngọc Hưởng (34 tuổi) hoạt động cho vay lãi nặng địa bàn TP.HCM và Vũ Đắc Hải (37 tuổi, cùng ở Hải Phòng) cho vay lãi nặng trên địa bàn TP.HCM và Đồng Nai, lãi suất từ 240 - 365%/năm. Riêng Hưởng cho vay với lãi suất từ 240 - 730%/năm.

Từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, bắt giữ ngày 17.10.2025, các bị cáo đã cho hàng trăm bị hại ở nhiều tỉnh thành vay với tổng số tiền hơn 11,5 tỉ đồng, thu lợi bất chính gần 5,5 tỉ đồng.

Cướp tài sản của bị hại khi đòi nợ

Qua điều tra, lực lượng công an còn phát hiện Nguyễn Ngọc Hưởng cùng một số bị cáo khác tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi lô đề do Trần Thị Diễm Thúy (48 tuổi, ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) cùng đồng bọn tổ chức. Số tiền Hưởng tham gia đánh bạc hơn 1,37 tỉ đồng nên Hưởng. Do đó, Hưởng và Thúy cùng một số bị cáo khác bị truy tố tội đánh bạc.

Lực lượng Bộ Công an còn phát hiện ngày 5.11.2024, các bị cáo Trịnh Xuân Giang, Vũ Văn Duy (cùng 34 tuổi) Vũ Văn Huy (25 tuổi, cùng ở Hải Phòng) đã khống chế, dùng tay và dép đánh 2 nữ bị hại tại tỉnh Bình Dương (cũ) để đe dọa, uy hiếp tinh thần đòi số nợ 500 triệu đồng đã vay của Giang với lãi suất tương đương 730%/năm.

Từ đó, cáo trạng của Viện KSND tối cao truy tố Giang, Duy, Huy thêm tội cướp tài sản. Đồng thời, còn phát hiện một số bị cáo có hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại phiên tòa ẢNH: TRẦN NGỌC

Quá trình điều tra, xử lý, lực lượng công an đã thu giữ hàng trăm căn cước công dân và nhiều máy vi tính, ô tô, xe máy, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài liệu chứng cứ có liên quan. Tại cơ quan điều tra, các bị can đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội .

Dự kiến phiên tòa xét xử 36 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng diễn ra trong 3 ngày, từ 24.9 đến 26.9.