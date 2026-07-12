Khởi tố giám đốc doanh nghiệp núp bóng mua bán ô tô để cho vay lãi nặng

Ngày 12.7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Phi Hải (55 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Hải Phi Long, Trương Công Cường (53 tuổi) cùng ở phường Buôn Ma Thuột và Võ Thị Duyên (39 tuổi) ở xã Hòa Sơn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, cơ quan chức năng đã phát hiện 3 đối tượng trên nghi hoạt động cho vay lãi nặng với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau.

Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố 3 đối tượng núp bóng doanh nghiệp để cho vay lãi nặng ẢNH: S.Đ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã nhanh chóng làm rõ hành vi phạm tội của 3 đối tượng. Trong đó, Hải là đối tượng cầm đầu, núp bóng doanh nghiệp kinh doanh mua bán ô tô cũ để cho vay lãi nặng.

Quá trình hoạt động, các đối tượng tìm người có nhu cầu để cho vay theo hình thức "vay đứng theo tháng", cho vay đáo hạn, vay cầm cố tài sản.

Khi đến hạn mà người vay chưa trả tiền gốc, tiền lãi thì Hải chỉ đạo các nhân viên đến nơi ở và nơi làm việc quấy rối, gây áp lực, khủng bố tinh thần.

Bước đầu cơ quan chức năng làm rõ, từ năm 2022 đến nay, 3 đối tượng đã cho 6 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương từ 109,5 - 182,5%/năm; cao gấp 5,5 - 9,1 lần so với mức lãi suất Nhà nước cho phép; thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.