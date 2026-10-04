Cá chết bất thường ven biển Quảng Trị: Lập đoàn kiểm tra, tìm nguyên nhân

Sáng 4.10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết đã tổ chức đoàn kiểm tra thực tế, lấy mẫu nước biển để xác định nguyên nhân cá chết bất thường trôi dạt vào bờ biển các xã Đông Trạch và Bắc Trạch.

Trong ngày 3.10, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị chuyên môn kiểm tra khu vực ven biển 2 xã, nơi ghi nhận cá chết bất thường trước đó. Đoàn công tác lấy mẫu nước biển và mẫu phục vụ kiểm tra dịch bệnh trên thủy sản để phân tích, xác định nguyên nhân.

Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra thực tế tại bãi biển xã Đông Trạch ẢNH: THANH LỘC

Tại khu vực bãi biển Mỗm Đá Nhảy, thôn Tân Lý (xã Đông Trạch), đoàn công tác kiểm tra thực tế dọc biển và lấy mẫu nước biển.

Ông Lê Kim Hoàng, Chi cục phó Chi cục Thủy sản và kiểm ngư Quảng Trị, cho biết cá chết tập trung từ khuya 30.9 đến trưa 1.10, trên chiều dài khoảng 1,5 km. Cá có kích thước khoảng 15 cm, chủ yếu là cá mòi.

Lực lượng chức năng lấy mẫu nước biển ở khu vực để phân tích ẢNH: THANH LỘC

Lập đoàn kiểm tra, tìm nguyên nhân cá chết bất thường ven biển Quảng Trị

Theo ông Hoàng, cơ quan thú y không lấy mẫu cá do cá đã phân hủy, không còn đủ điều kiện để phân tích, đánh giá. Trong khi đó, Trung tâm Quan trắc nông nghiệp và môi trường lấy mẫu nước biển để phân tích các chỉ tiêu theo quy định. Dự kiến giữa tuần sau sẽ có kết quả.

Ngành chức năng làm việc với chính quyền địa phương về vụ việc ẢNH: THANH LỘC

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị chính quyền 2 xã Đông Trạch, Bắc Trạch và các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi tình hình, kịp thời báo cáo khi phát sinh tình huống mới hoặc sự cố bất thường.

Ghi nhận tại hiện trường, đến sáng 3.10, không còn tình trạng cá chết trên biển và ven bờ.

Tình trạng cá chết ven bờ biển mà Thanh Niên đã phản ánh ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, Thanh Niên phản ánh tình trạng dọc bờ biển thôn Tân Lý, xã Đông Trạch bất ngờ xuất hiện cá chết trôi dạt vào bờ, nằm rải rác trên bãi cát, một số đã phân hủy và bốc mùi. Sau phản ánh, chính quyền 2 xã Đông Trạch và Bắc Trạch đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh nguyên nhân.