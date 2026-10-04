    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sựDân sinh

    Cá chết bất thường ven biển Quảng Trị: Lập đoàn kiểm tra, tìm nguyên nhân

    Nguyễn Phúc
    Nguyễn Phúc
    Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị kiểm tra, lấy mẫu nước biển để xác định nguyên nhân cá chết bất thường dạt vào bờ biển 2 xã Đông Trạch, Bắc Trạch.

    Sáng 4.10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết đã tổ chức đoàn kiểm tra thực tế, lấy mẫu nước biển để xác định nguyên nhân cá chết bất thường trôi dạt vào bờ biển các xã Đông Trạch và Bắc Trạch.

    Trong ngày 3.10, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị chuyên môn kiểm tra khu vực ven biển 2 xã, nơi ghi nhận cá chết bất thường trước đó. Đoàn công tác lấy mẫu nước biển và mẫu phục vụ kiểm tra dịch bệnh trên thủy sản để phân tích, xác định nguyên nhân.

    Cá chết bất thường ven biển Quảng Trị: Lập đoàn kiểm tra, tìm nguyên nhân- Ảnh 1.

    Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra thực tế tại bãi biển xã Đông Trạch

    ẢNH: THANH LỘC

    Tại khu vực bãi biển Mỗm Đá Nhảy, thôn Tân Lý (xã Đông Trạch), đoàn công tác kiểm tra thực tế dọc biển và lấy mẫu nước biển. 

    Ông Lê Kim Hoàng, Chi cục phó Chi cục Thủy sản và kiểm ngư Quảng Trị, cho biết cá chết tập trung từ khuya 30.9 đến trưa 1.10, trên chiều dài khoảng 1,5 km. Cá có kích thước khoảng 15 cm, chủ yếu là cá mòi.

    Cá chết bất thường ven biển Quảng Trị: Lập đoàn kiểm tra, tìm nguyên nhân- Ảnh 2.

    Lực lượng chức năng lấy mẫu nước biển ở khu vực để phân tích

    ẢNH: THANH LỘC

    Lập đoàn kiểm tra, tìm nguyên nhân cá chết bất thường ven biển Quảng Trị

    Theo ông Hoàng, cơ quan thú y không lấy mẫu cá do cá đã phân hủy, không còn đủ điều kiện để phân tích, đánh giá. Trong khi đó, Trung tâm Quan trắc nông nghiệp và môi trường lấy mẫu nước biển để phân tích các chỉ tiêu theo quy định. Dự kiến giữa tuần sau sẽ có kết quả.

    Cá chết bất thường ven biển Quảng Trị: Lập đoàn kiểm tra, tìm nguyên nhân- Ảnh 3.

    Ngành chức năng làm việc với chính quyền địa phương về vụ việc

    ẢNH: THANH LỘC

    Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị chính quyền 2 xã Đông Trạch, Bắc Trạch và các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi tình hình, kịp thời báo cáo khi phát sinh tình huống mới hoặc sự cố bất thường.

    Ghi nhận tại hiện trường, đến sáng 3.10, không còn tình trạng cá chết trên biển và ven bờ.

    Cá chết bất thường ven biển Quảng Trị: Lập đoàn kiểm tra, tìm nguyên nhân- Ảnh 4.

    Tình trạng cá chết ven bờ biển mà Thanh Niên đã phản ánh

    ẢNH: THANH LỘC

    Trước đó, Thanh Niên phản ánh tình trạng dọc bờ biển thôn Tân Lý, xã Đông Trạch bất ngờ xuất hiện cá chết trôi dạt vào bờ, nằm rải rác trên bãi cát, một số đã phân hủy và bốc mùi. Sau phản ánh, chính quyền 2 xã Đông Trạch và Bắc Trạch đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh nguyên nhân.

    Tin liên quan

    Cá chết dạt vào bờ biển Quảng Trị, chưa rõ nguyên nhân

    Cá chết dạt vào bờ biển Quảng Trị, chưa rõ nguyên nhân

    Hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ biển thôn Tân Lý, xã Đông Trạch (Quảng Trị) kéo dài khoảng 1 km làm người dân lo lắng. Chính quyền địa phương đang kiểm tra, xác minh nguyên nhân.

    Cá chết bất thường dưới đập ngăn mặn ở Quảng Ngãi, cơ quan chức năng vào cuộc

    Đã tìm ra nguyên nhân cá chết hàng loạt trên sông Trà Khúc ở Quảng Ngãi

    Khám phá thêm chủ đề

    cá chết bất thường Quảng Trị xã Đông Trạch xã Bắc Trạch Quan trắc nông nghiệp

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận