Quảng Trị xử lý trụ sở dôi dư để tránh lãng phí

Biến trụ sở "khủng" thành trường học

Sau hơn 1 tháng thi công, trụ sở dôi dư của Sở NN-MT tỉnh Quảng Trị (cũ, đường Hùng Vương, P.Nam Đông Hà) đã được P.Nam Đông Hà cải tạo thành cơ sở mới của Trường THCS Phan Đình Phùng, phục vụ năm học 2026 - 2027.

Trụ sở Sở NN-MT trước đây là một trong những cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi tỉnh Quảng Trị thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy. Nhận thấy cơ sở này phù hợp để chuyển đổi thành trường học, UBND P.Nam Đông Hà đã đề xuất UBND tỉnh cho phép cải tạo, đưa vào sử dụng. Theo bà Lê Thị Anh Đào, Chủ tịch UBND P.Nam Đông Hà, địa phương đề xuất phương án từ cuối năm 2025, đến tháng 4.2026 được chấp thuận. Sau khi tiếp nhận cơ sở từ Sở NN-MT, phường tập trung nguồn lực để cải tạo. "Dù ngân sách phường còn khó khăn, chúng tôi xác định công trình cần được hoàn thành để đưa vào sử dụng ngay trong năm học mới", bà Đào nói.

Trụ sở Sở NN-MT tỉnh Quảng Trị cũ nay đã thành Trường THCS Phan Đình Phùng và sử dụng ngay trong năm học 2026 - 2027 ẢNH: BÁ CƯỜNG

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn (giữa) chỉ đạo khẩn trương giao trụ sở dôi dư cho các nhà đầu tư quan tâm ẢNH: THANH LỘC

Trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị cũ cũng đã có nhà đầu tư quan tâm ẢNH: THANH LỘC

Với kinh phí hơn 10 tỉ đồng từ ngân sách phường, công trình được hoàn thành trong hơn 1 tháng. Trên khuôn viên khoảng 11.000 m², cơ sở mới có 12 phòng học, 8 phòng bộ môn, khu nhà hiệu bộ, hội trường và các hạng mục phụ trợ. Khoảng 900 học sinh cùng 45 cán bộ, giáo viên được chuyển từ phân hiệu cũ sang cơ sở mới.

Trước đó, phân hiệu sử dụng cơ sở Trường THCS Nguyễn Du cũ, với nhiều hạng mục đã xuống cấp. Ông Lê Vĩnh Hiệp, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Đình Phùng, cho rằng việc chuyển đổi công năng trụ sở cơ quan thành trường học là phù hợp, nhất là trong điều kiện trường có số lượng học sinh lớn.

Không chỉ cơ sở này, P.Nam Đông Hà đang tiếp tục rà soát các trụ sở dôi dư để đề xuất phương án sử dụng. Trong đó, địa phương dự kiến tận dụng trụ sở Tòa án nhân dân TP cũ làm cơ sở cho Trường tiểu học Võ Thị Sáu; một số cơ sở khác được tính toán chuyển thành nhà văn hóa tổ dân phố, cơ sở chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Cho thuê trụ sở dôi dư, không để tài sản bỏ không

Với những cơ sở chưa thể chuyển đổi công năng hoặc chưa có phương án xử lý lâu dài, Quảng Trị đang tính đến việc cho thuê để khai thác tài sản công trong thời gian chờ xử lý.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị đã rà soát các cơ sở nhà, đất được giao quản lý sau sắp xếp. Qua đó, nhiều cơ sở chưa được đưa vào sử dụng, có nguy cơ xuống cấp nếu tiếp tục để trống, trong khi ngân sách vẫn phải bố trí kinh phí quản lý, bảo vệ. Trên cơ sở đó, Trung tâm này đề xuất cho thuê một số cơ sở trong thời gian chờ thực hiện phương án xử lý chính thức.

Các cơ sở này nằm tại khu vực Đông Hà và Đồng Hới. Tại P.Đông Hà có trụ sở Viện Kiểm sát cũ (số 7 Lê Quý Đôn); trụ sở Chi cục Kinh tế hợp tác và quản lý chất lượng (49 Trần Hưng Đạo); trụ sở Đảng ủy Khối doanh nghiệp (26 Trần Hưng Đạo) và cơ sở Trung tâm Quản lý di tích và bảo tàng tỉnh (180 Trần Hưng Đạo).

Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị cũ đã có nhà đầu tư quan tâm ẢNH: THANH LỘC

Trụ sở Văn phòng đại diện H.Minh Hóa cũ tại P.Đồng Hới vừa được đồng ý cho thuê ẢNH: THANH LỘC

Tại khu vực Đồng Hới có trụ sở Văn phòng đại diện H.Minh Hóa cũ, trụ sở Người cao tuổi Đồng Phú, Trung tâm Dân số - kế hoạch hóa gia đình cũ, Trạm Da liễu cũ, khu tập thể Tỉnh ủy cũ và Nhà khách H.Tuyên Hóa tại số 11 Lê Lợi.

UBND tỉnh yêu cầu việc cho thuê phải thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch và hiệu quả; đồng thời giao Sở Tài chính hướng dẫn, theo dõi quá trình triển khai.

Trao đổi nhanh với PV Thanh Niên, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị, cho biết việc cho thuê được xác định là giải pháp khai thác tài sản trong thời gian chờ phương án xử lý lâu dài. Cách làm này nhằm tránh tình trạng tài sản công sau sắp xếp bị bỏ không trong thời gian dài, vừa xuống cấp vừa không tạo ra giá trị sử dụng.

Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giao trụ sở cho nhà đầu tư

Bên cạnh chuyển đổi công năng và cho thuê, Quảng Trị cũng đang thúc đẩy xử lý những trụ sở đã có nhà đầu tư (NĐT) quan tâm. Trong đợt kiểm tra thực tế các trụ sở công dôi dư trên địa bàn P.Đông Hà sáng 30.9, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xử lý.

Đối với 5 trụ sở đã có NĐT quan tâm, trong đó có trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị cũ (30 Hùng Vương) và trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị cũ (45 Hùng Vương), Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp Sở Tài chính hoàn tất thủ tục bàn giao cho NĐT trước ngày 30.10.

Đối với 18 trụ sở còn lại trong danh mục 23 trụ sở UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương cho thuê, các sở, ngành được giao tiếp tục kêu gọi, vận động NĐT nghiên cứu, chuyển đổi mục đích sử dụng phù hợp, nhất là các lĩnh vực y tế, giáo dục, nhà ở xã hội, văn phòng đại diện doanh nghiệp. Phương án xử lý đối với số trụ sở này phải hoàn thành trước ngày 15.11.

Để tháo gỡ khó khăn, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ NĐT, trong đó nghiên cứu các giải pháp như giảm thuế, giảm giá thuê đất; đồng thời tính toán giá trị tài sản còn lại để có phương án cho thuê ngắn hạn theo từng năm, phù hợp nhu cầu thực tế.

Đối với các trụ sở dôi dư tại xã, phường sau sáp nhập, tỉnh định hướng ưu tiên chuyển đổi thành nhà văn hóa cộng đồng, cơ sở chăm sóc sức khỏe người dân, hỗ trợ trường học xây dựng thư viện và các công trình phục vụ dân sinh.

Như vậy, thay vì một cách xử lý chung cho tất cả tài sản dôi dư, Quảng Trị đang phân loại từng nhóm để có phương án phù hợp: cơ sở đủ điều kiện thì chuyển thành trường học, công trình dân sinh; nơi chưa có phương án lâu dài thì cho thuê khai thác; những trụ sở đã có NĐT quan tâm thì đẩy nhanh thủ tục bàn giao. Mục tiêu cuối cùng là đưa các cơ sở nhà, đất dôi dư nhanh chóng trở lại sử dụng, phát huy giá trị tài sản công, hạn chế xuống cấp và lãng phí nguồn lực sau sắp xếp đơn vị hành chính.