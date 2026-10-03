Phát hiện thêm 3 hài cốt liệt sĩ ở bản Bãi Dinh, Quảng Trị

Ngày 3.10, thông tin từ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa).

Hài cốt liệt sĩ được bảo quản kỹ lưỡng cùng các di vật sau khi cất bốc ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG TRỊ

Cụ thể, tiếp tục mở rộng tìm kiếm ở khu vực rừng tràm, vào ngày 1.10, lực lượng chức năng đã quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ. Hài cốt thứ nhất còn lại nhiều đoạn xương cánh tay, cẳng tay, xương đùi cùng các di vật gồm 8 cúc áo, 25 chiếc đinh đóng quan tài.

Khu vực rừng tràm ở bản Bãi Dinh là nơi lực lượng chức năng làm việc suốt hơn 1 tháng qua ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG TRỊ

Hài cốt thứ 2 còn 1 răng hàm và một đoạn xương cánh tay dài khoảng 10 cm, đã vỡ thành nhiều đoạn. Nhiều phần xương khác đã phân hủy, hòa lẫn trong lớp đất đen bên trong tấm tăng. Các di vật được phát hiện gồm 4 cúc áo quần bộ đội, 20 chiếc đinh đóng quan tài và 1 tấm tăng còn nguyên.

Trước đó, vào ngày 30.9, lực lượng chức năng cũng đã quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ với phần hài cốt còn 27 chiếc răng, một đoạn xương đùi, xương chày cùng nhiều phần xương khác đã vỡ vụn. Di vật phát hiện gồm 1 thắt lưng, 4 cúc áo quần bộ đội và 14 chiếc đinh đóng quan tài.

Tại khu vực rừng tràm ở bản Bãi Dinh đến nay đã quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG TRỊ

Trong tháng 9, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 đã tìm kiếm được 11 hài cốt liệt sĩ; đầu tháng 10 tiếp tục tìm được thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực bản Bãi Dinh. Hiện tại các hài cốt liệt sĩ đã được đưa về chăm sóc, hương khói theo quy định.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 mong muốn các địa phương, đơn vị và người dân tiếp tục cung cấp thông tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ, phối hợp rà soát, xác minh những địa bàn có thông tin về nơi an táng liệt sĩ để tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập.