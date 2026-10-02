Cá chết dạt vào bờ biển Quảng Trị, chưa rõ nguyên nhân

Ngày 2.10, ông Lưu Đức Ngọc, Phó chủ tịch UBND xã Đông Trạch (Quảng Trị), cho biết chính quyền địa phương đã nắm thông tin về tình trạng cá chết tại bờ biển thôn Tân Lý.

Theo ông Ngọc, UBND xã đã giao Phòng Kinh tế kiểm tra thực tế, xác minh và làm rõ nguyên nhân. Hiện chưa có thông tin xác định nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt, trôi dạt vào bờ.

Cá chết dạt vào bờ biển thôn Tân Lý ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, ngày 1.10, người dân địa phương phát hiện nhiều cá chết trôi dạt vào bờ biển thôn Tân Lý, kéo dài khoảng 1 km.

Theo ghi nhận, cá chết chủ yếu là cá mòi, kích thước nhỏ, tập trung nhiều tại khu vực sát mép nước và nằm rải rác trên bãi cát. Một số xác cá đã bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi.

Cá chết chủ yếu là cá mòi, kích thước nhỏ ẢNH: THANH LỘC

Sau khi phát hiện cá chết, một số người dân địa phương đã ra bờ biển thu gom, đem chôn lấp nhằm hạn chế tình trạng cá phân hủy gây ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của người dân.

Người dân thu gom để tránh ô nhiễm môi trường ẢNH: THANH LỘC

Ông Hoàng Minh Hòa (50 tuổi, ở thôn Phú Trạch, xã Đông Trạch) cho biết sáng 1.10, khi ra khu vực bờ biển, ông phát hiện rất nhiều cá chết trôi dạt vào bờ.

“Thấy cá chết nhiều nên tôi nhặt lại để chôn, tránh gây hôi thối, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Tôi không biết nguyên nhân cá chết, đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý”, ông Hòa nói.



