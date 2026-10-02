    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sựDân sinh

    Cá chết dạt vào bờ biển Quảng Trị, chưa rõ nguyên nhân

    Nguyễn Phúc
    Nguyễn Phúc
    Hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ biển thôn Tân Lý, xã Đông Trạch (Quảng Trị) kéo dài khoảng 1 km làm người dân lo lắng. Chính quyền địa phương đang kiểm tra, xác minh nguyên nhân.

    Ngày 2.10, ông Lưu Đức Ngọc, Phó chủ tịch UBND xã Đông Trạch (Quảng Trị), cho biết chính quyền địa phương đã nắm thông tin về tình trạng cá chết tại bờ biển thôn Tân Lý.

    Theo ông Ngọc, UBND xã đã giao Phòng Kinh tế kiểm tra thực tế, xác minh và làm rõ nguyên nhân. Hiện chưa có thông tin xác định nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt, trôi dạt vào bờ.

    Cá chết dạt vào bờ biển Quảng Trị, chưa rõ nguyên nhân- Ảnh 1.

    Cá chết dạt vào bờ biển thôn Tân Lý

    ẢNH: THANH LỘC

    Trước đó, ngày 1.10, người dân địa phương phát hiện nhiều cá chết trôi dạt vào bờ biển thôn Tân Lý, kéo dài khoảng 1 km.

    Theo ghi nhận, cá chết chủ yếu là cá mòi, kích thước nhỏ, tập trung nhiều tại khu vực sát mép nước và nằm rải rác trên bãi cát. Một số xác cá đã bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi.

    Cá chết dạt vào bờ biển Quảng Trị, chưa rõ nguyên nhân- Ảnh 2.

    Cá chết chủ yếu là cá mòi, kích thước nhỏ

    ẢNH: THANH LỘC

    Sau khi phát hiện cá chết, một số người dân địa phương đã ra bờ biển thu gom, đem chôn lấp nhằm hạn chế tình trạng cá phân hủy gây ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của người dân.

    Cá chết dạt vào bờ biển Quảng Trị, chưa rõ nguyên nhân- Ảnh 3.

    Người dân thu gom để tránh ô nhiễm môi trường

    ẢNH: THANH LỘC

    Ông Hoàng Minh Hòa (50 tuổi, ở thôn Phú Trạch, xã Đông Trạch) cho biết sáng 1.10, khi ra khu vực bờ biển, ông phát hiện rất nhiều cá chết trôi dạt vào bờ.

    “Thấy cá chết nhiều nên tôi nhặt lại để chôn, tránh gây hôi thối, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Tôi không biết nguyên nhân cá chết, đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý”, ông Hòa nói.


    Tin liên quan

    Cá chết bất thường dưới đập ngăn mặn ở Quảng Ngãi, cơ quan chức năng vào cuộc

    Cá chết bất thường dưới đập ngăn mặn ở Quảng Ngãi, cơ quan chức năng vào cuộc

    Cá chết nổi rải rác tại đập ngăn mặn Đức Lợi (xã Long Phụng, Quảng Ngãi) bốc mùi hôi. Chính quyền địa phương đã phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, lấy thông tin để xác định nguyên nhân.

    Đã tìm ra nguyên nhân cá chết hàng loạt trên sông Trà Khúc ở Quảng Ngãi

    Cá chết hàng loạt trên sông Trà Khúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi lý giải nguyên nhân gì?

    Khám phá thêm chủ đề

    cá chết bờ biển Quảng Trị

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận