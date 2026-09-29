Hà Nội: Cá chết, bốc mùi hôi thối ở hồ công viên Nghĩa Đô

Sau nhiều tháng cải tạo, nâng cấp với diện mạo khang trang, hiện đại, hồ điều hòa trong công viên Nghĩa Đô (P.Nghĩa Đô, Hà Nội) xuất hiện tình trạng cá nổi trên mặt nước và chết nhiều.

Cá chết nổi trên mặt nước tại nhiều điểm xung quanh hồ ở công viên Nghĩa Đô sáng 29.9 ẢNH: VĂN CHUNG

Cùng với xác cá chết, rác cũng phủ kín hồ nước công viên Nghĩa Đô ẢNH: VĂN CHUNG

Sáng 29.9, theo ghi nhận, một lượng lớn cá chết đã được vớt vào các bao tải, tạm thời để lên các xe chở rác để chờ đưa đi xử lý. Xung quanh hồ, cá nổi lên nhiều, bơi chậm bên cạnh số cá chết chưa được vớt.

Gần 10 giờ sáng, cá vẫn nổi nhiều và bơi rất chậm ở nhiều khu vực quanh hồ công viên Nghĩa Đô ẢNH: VĂN CHUNG

Ông Phúc, một nhân viên Công ty cổ phần thương mại và xây dựng hạ tầng đô thị Thủ đô, đang tiến hành vớt cá chết, dọn dẹp và làm sạch cảnh quan ở hồ, cho biết: "Mấy hôm nay chúng tôi phải thường xuyên xử lý, vớt cá chết để hạn chế mùi hôi thối".

Nhân viên Công ty cổ phần thương mại và xây dựng hạng tầng đô thị Thủ đô chuyển cá chết từ các bao tải lên xe rác để mang đi xử lý ẢNH: VĂN CHUNG

Theo ông Phúc, nguyên nhân dẫn tới việc cá chết nhiều một phần do người dân thả cá, phóng sinh vào các dịp lễ khá lớn. Cá chết chủ yếu là loại rô phi đơn tính, sinh sản nhanh, khi lượng cá quá nhiều dẫn tới thiếu ô xy.

Một số người dân quanh hồ cho biết, thời tiết nắng nóng cùng việc tháo nước từ các nguồn nước thải sinh hoạt vào hồ, trong đó có tình trạng mở cống có thể khiến nguồn nước bị ô nhiễm và cá chết.

Máy bơm tưới cây được tận dụng bơm nước, tạo ô xy cho cá ẢNH: VĂN CHUNG

Bà Phí Nhung (P.Cầu Giấy, Hà Nội), người thường xuyên ra công viên thể dục, cho biết: "Cá chết ở hồ đã xảy ra từ tháng 6, lần này có ít hơn nhưng mùi hôi thối vẫn rất khó chịu".

Trao đổi với Thanh Niên, Chủ tịch UBND P.Nghĩa Đô Đỗ Việt Hưng cho biết: "Cả đêm qua, đến 3 giờ 30, tôi cùng các anh em đều phải ở hồ xử lý. Phương án lâu dài có thể tính tới việc giãn mật độ cá trong hồ".

Hiện tại, một số máy bơm nước phục vụ tưới cây quanh hồ đã được huy động xuống mặt hồ để bơm nước, nhằm tạo ô xy cho cá.

Trước đó, trả lời Thanh Niên hồi tháng 6, để giải quyết thực trạng cá chết tại hồ điều hòa công viên Nghĩa Đô, lãnh đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.Hà Nội cho biết đang tích cực xúc tiến các giải pháp công nghệ.

Trước mắt, trung tâm sẽ phối hợp với Sở NN-MT thống nhất về việc mua vi sinh do Học viện Nông nghiệp Việt Nam sản xuất để rắc xuống hồ nhằm tạo bọt khí bổ sung ô xy và trung hòa nước thải.

Cạnh đó, thành phố đang bắt đầu triển khai các dự án tách riêng hệ thống nước thải và nước mưa trong nội đô để đảm bảo chất lượng nguồn nước chảy xuống hồ điều hòa.