Rắc vi sinh tạo bọt khí cho hồ công viên Nghĩa Đô

Trao đổi với Thanh Niên chiều 17.6, lãnh đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.Hà Nội (thuộc Sở Xây dựng TP.Hà Nội) cho biết, đến 11 giờ 30 cùng ngày, lực lượng công nhân và các bên liên quan đã vớt, thu gom toàn bộ số cá chết trôi dạt trên mặt hồ điều hòa trong công viên Nghĩa Đô (P.Nghĩa Đô). Số lượng cá chết được vớt, đem đi tiêu hủy khoảng 8 tạ.

Công nhân đã tiến hành thu gom, dọn dẹp vệ sinh hồ trong công viên Nghĩa Đô ẢNH: ĐỨC HƯNG

Theo lãnh đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.Hà Nội, công viên Nghĩa Đô do UBND P.Nghĩa Đô quản lý. Riêng mực nước do trung tâm quản lý để chống úng ngập. Để giải quyết điểm nghẽn úng ngập trong khu vực, trung tâm đã đầu tư lắp đặt trạm bơm ở hồ điều hòa nhằm chủ động rút cạn bớt nước, tăng sức chứa của hồ mỗi khi có mưa lớn.

Thời gian vừa rồi, nhận thấy nguy cơ xảy ra mưa lớn gây ngập úng, trung tâm đã tiến hành hạ sâu thêm mực nước trong hồ điều hòa. Thấy vậy, đơn vị thi công đã đề xuất tranh thủ hoàn thiện nốt hơn 10 m ta luy còn dở dang do trước đây nước trong hồ dâng cao nên không thể làm được.

"Để chống úng ngập trung tâm phải rút cạn bớt nước trong hồ. Khi hồ cạn bớt nước đi, kết hợp với việc nước thải tràn vào đã khiến cá bị chết", vị lãnh đạo này giải thích.

Để giải quyết thực trạng cá chết tại hồ điều hòa, vị lãnh đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.Hà Nội cho biết đang tích cực xúc tiến các giải pháp công nghệ.

Trước mắt, trung tâm sẽ phối hợp với Sở NN-MT thống nhất về việc mua vi sinh do Học viện Nông nghiệp Việt Nam sản xuất để rắc xuống hồ nhằm tạo bọt khí bổ sung ô xy và trung hòa nước thải.

Cạnh đó, thành phố đang bắt đầu triển khai các dự án tách riêng hệ thống nước thải và nước mưa trong nội đô để đảm bảo chất lượng nguồn nước chảy xuống hồ điều hòa.

Như đã đưa tin, sáng 17.6, tại hồ điều hòa trong công viên Nghĩa Đô xảy hiện tượng cá chết hàng loạt rồi nổi trên mặt nước và trôi dạt vào bờ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, chính quyền địa phương đã lập tức vào cuộc, chỉ đạo các cơ quan liên quan để phối hợp xử lý.

Trước đó, hồi cuối tháng 5, tình trạng cá chết cũng xảy ra tại hồ điều hòa ở công viên CV1 (P.Cầu Giấy), gây ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường xung quanh.