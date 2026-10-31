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    Tuổi trẻ Hà Tĩnh mở 'phiên chợ số' quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP

    Phạm Đức
    Phạm Đức
    Sáng 31.10, nhiều TikToker, KOL và KOC nổi tiếng đã quy tụ tại Hà Tĩnh để tham gia 'Phiên chợ số' livestream, đưa nông sản địa phương lên sàn thương mại điện tử.

    Chương trình "Phiên chợ số" livestream quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, nông sản Hà Tĩnh chính thức khai mạc tại Khu du lịch sinh thái Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh). Đây là hoạt động do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng Hội Nông dân tỉnh tổ chức.

    Tuổi trẻ Hà Tĩnh mở 'phiên chợ số' quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP- Ảnh 1.

    Các KOL, KOC nhiệt tình quảng bá các sản phẩm OCOP của Hà Tĩnh qua phiên livestream

    ẢNH: PHẠM ĐỨC

    Điểm nhấn của phiên chợ chính là hoạt động livestream bán hàng trực tiếp trên nền tảng TikTok. Không khí tại các gian hàng vô cùng náo nhiệt khi các KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung số được chia thành 2 nhóm, liên tục tương tác, trải nghiệm sản phẩm và "tung" deal hời cho người xem livestream.

    Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội như: Tú Mai, Khánh Đồng, Ăn Sập Huế - Review Huế, Ngọc Hân Family, 3 Ông Bố Đảm, Chú Nam Đi Mô, Quý Đức - Biển Thiên Cầm.

    Tuổi trẻ Hà Tĩnh mở 'phiên chợ số' quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP- Ảnh 2.

    Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tặng quà các nhà sáng tạo nội dung tham dự chương trình"Phiên chợ số"

    ẢNH: PHẠM ĐỨC

    Bằng lối nói chuyện duyên dáng, sức sáng tạo nội dung không giới hạn và tệp khán giả đông đảo sẵn có, các "chiến thần" này đã biến những nông sản, sản phẩm OCOP truyền thống của Hà Tĩnh trở thành những mặt hàng "xu hướng", dễ dàng tiếp cận với người tiêu dùng cả nước chỉ qua một cú chạm màn hình.

    Để có những phiên live chân thực và giàu cảm xúc, trước đó (trong 2 ngày 29 - 30.10), các KOL và KOC đã cùng tuổi trẻ Hà Tĩnh thực hiện hành trình đi thực tế. Nhóm đã trực tiếp khám phá các làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất đặc sản và những điểm đến du lịch tiêu biểu của địa phương.

    Tuổi trẻ Hà Tĩnh mở 'phiên chợ số' quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP- Ảnh 3.

    Các nhà sáng tạo nội dung trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm OCOP nổi bật của Hà Tĩnh trước "Phiên chợ số"

    ẢNH: PHẠM ĐỨC

    Việc tận mắt chứng kiến quy trình làm ra sản phẩm, lắng nghe những câu chuyện tâm huyết của người nông dân đã giúp các nhà sáng tạo nội dung có tư liệu sống động. Những video ngắn review về thiên nhiên, văn hóa, con người Hà Tĩnh được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội trước giờ G đã tạo hiệu ứng lan tỏa cực kỳ mạnh mẽ.

    Sự kết hợp giữa trải nghiệm thực tế và "Phiên chợ số" không chỉ giúp người mua thấu hiểu nguồn gốc, chất lượng sản phẩm mà còn khẳng định bước tiến mới của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong việc đổi mới phương thức xúc tiến thương mại.

    Mô hình này không chỉ giúp bà con nông dân mở rộng thị trường trên không gian mạng mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo của thanh niên trong kỷ nguyên số.

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