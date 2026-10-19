Vì sao TP.HCM có hơn 1.000 sản phẩm OCOP nhưng giá trị chưa cao?

Ông Nguyễn Văn Đa, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, cho biết: TP.HCM hiện có hệ sinh thái nông nghiệp đa dạng, từ vùng sản xuất nông nghiệp, khu vực ven biển, sông nước đến các làng nghề. Đây là nền tảng phát triển sản phẩm mang dấu ấn địa phương, gắn với điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất và bản sắc văn hóa. Thành phố đã công nhận 1.037 sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, tiềm năng này chưa được chuyển hóa tương xứng thành giá trị gia tăng. Phần lớn chủ thể OCOP có quy mô nhỏ, còn hạn chế về năng lực quản trị, xây dựng thương hiệu và tiếp cận người tiêu dùng trên môi trường số.



TP.HCM có hơn 1.000 sản phẩm OCOP nhưng giá trị chưa cao vì thiếu "người kể chuyện" ẢNH: Q.Đ

"Trong bối cảnh mạng xã hội và thương mại điện tử phát triển, bên cạnh chất lượng và tiêu chuẩn sản xuất, việc xây dựng câu chuyện thương hiệu, lựa chọn phương thức truyền thông phù hợp và tạo dựng niềm tin với người mua ngày càng quan trọng", ông Đa nhận định.

Nhà báo Nguyễn Thị Thu Hà, Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ, chia sẻ: Hơn 1.000 sản phẩm đạt chuẩn không đơn thuần là hàng hóa thương mại, mà còn kết tinh công sức lao động, trí tuệ, tri thức dân gian và tình yêu quê hương của người nông dân, nghệ nhân và các chủ thể sản xuất. Làm truyền thông cho OCOP không chỉ để bán một món hàng, mà trước hết là lan tỏa giá trị văn hóa bản địa, khơi dậy niềm tự hào và xây dựng niềm tin vững chắc với người tiêu dùng. Thông qua cuộc thi và hội thảo, ban tổ chức kỳ vọng kết nối các nhà sáng tạo nội dung, KOL, KOC, sinh viên và chính các chủ thể OCOP để cùng quảng bá sản phẩm.

Do vậy, cuộc thi "Đại sứ OCOP - Hành trình lan tỏa giá trị OCOP TP.HCM" năm 2026 ra đời. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 19.10 đến 15.11.2026; chung kết và trao giải và ngày 25.11.2026. Bài dự thi dưới dạng video clip (30 giây đến dưới 5 phút) giới thiệu sản phẩm OCOP hoặc chủ thể OCOP. Giải nhất của cuộc thi có giá trị 15 triệu đồng.