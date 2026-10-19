Giá heo hơi hôm nay 19.10.2026: Đà giảm tạm ngưng

Giá thịt heo trên thị trường vẫn chưa giảm nhanh như giá heo hơi ẢNH: ĐINH ĐANG





Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đang duy trì ở mức 51.000–52.000 đồng/kg. Trong đó TP. Hà Nội, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên cùng đạt 52.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại gồm Tuyên Quang, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai và Phú Thọ giao dịch ở mức 51.000 đồng/kg.



Ở khu vực miền Trung, giá heo hơi thu mua phổ biến trong khoảng 50.000–53.000 đồng/kg. Hiện tại chỉ còn Lâm Đồng đang giữ mức cao nhất khu vực là 53.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành khác gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Quảng Ngãi cùng ở mức 51.000 đồng/kg. Trong kh đó giá heo hơi tại Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa đã rớt xuống mức 50.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, thị trường cũng không có biến động mới, với giá từ 50.000 đến 53.000 đồng/kg. Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM cùng đạt 53.000 đồng/kg; Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ ở mức 51.000 đồng/kg. Vĩnh Long tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực, ở mức 50.000 đồng/kg.

Trên thị trường nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, giá xuất khẩu sắn lát đã tăng thêm 5 USD/tấn trong khi chi phí logistic cao. Hiện giá bán nội địa trên 5,5 triệu đồng/tấn giao tới các nhà máy thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam, một số nhà máy trong nước đã phải thay đổi công thức, giảm tỷ lệ phối trộn sắn lát nhằm giảm giá thành sản xuất sản phẩm thức ăn chăn nuôi. Dự báo, đây có thể là mùa vụ khó khăn nhất đối với các đơn vị kinh doanh sản phẩm này.

Ở khâu tiêu thụ, giá heo mảnh tại các chợ đầu mối TP.HCM phổ biến quanh 70.000 đồng/kg. Giá bán lẻ một số mặt hàng thịt heo tại chợ truyền thống và siêu thị vẫn ở mức cao hơn đáng kể, như ba rọi khoảng 150.000 đồng/kg, sườn non 165.000 đồng/kg, nạc dăm 160.000 đồng/kg và nạc vai 130.000 đồng/kg.