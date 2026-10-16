Giá heo hơi hôm nay 16.10.2026: Đã rơi xuống đáy?

Nguồn cung thịt heo đang dồi dào khiến giá thịt giảm mạnh ẢNH: Đ.Đ

Tại miền Bắc, giá heo hơi tiếp tục giảm ngày thứ hai liên tiếp sau một số phiên khởi sắc. Cụ thể, Phú Thọ, Tuyên Quang và Cao Bằng cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống 52.000 đồng/kg. Sơn La và Lai Châu cũng giảm tương ứng về 51.000 đồng/kg, ngang với Lào Cai. Điện Biên. Riêng Thái Nguyên duy trì mức 53.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các địa phương còn lại chủ yếu quanh 52.000 đồng/kg.

Ở miền Trung, đà giảm tiếp tục diễn ra tại nhiều địa phương gồm Thanh Hóa, Quảng Trị và Quảng Ngãi khi cùng hạ 1.000 đồng/kg, xuống 51.000 đồng/kg. Gia Lai giảm tương ứng về 50.000 đồng/kg, ngang với Đắk Lắk và Khánh Hòa, cũng là mức thấp nhất cả nước. Trong khi đó, Huế duy trì 52.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng 53.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg ở TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, cùng về 53.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Đồng Tháp và Cà Mau giữ mức 52.000 đồng/kg; An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ giữ giá 51.000 đồng/kg.

Trên thị trường tiêu thụ, giá heo mảnh tại các chợ đầu mối TP.HCM phổ biến khoảng 70.000 - 72.000 đồng/kg. Giá thịt heo bán lẻ tại chợ truyền thống và siêu thị cũng giảm nhẹ 1.000 - 3.000 đồng/kg. Một số mặt hàng được bán ở mức 150.000 đồng/kg đối với ba rọi, sườn non 165.000 đồng/kg, nạc dăm 160.000 đồng/kg và nạc vai 130.000 đồng/kg.

Theo Cục Thống kê, trong 9 tháng năm 2026, sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng đạt 4,28 triệu tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước; tổng đàn heo cuối tháng 9 tăng 5,4%. Nguồn cung tăng lên nhưng giá heo hơi giảm sâu, sức mua chưa có dấu hiệu cải thiện khiến gia tăng áp lực lên hiệu quả chăn nuôi. Trước diễn biến này, người nuôi cần chủ động kiểm soát chi phí, điều chỉnh kế hoạch tái đàn phù hợp với nhu cầu thị trường, đồng thời siết chặt an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh và tuân thủ quy định về sử dụng thuốc thú y, chất cấm nhằm bảo đảm hiệu quả sản xuất và an toàn thực phẩm.