Giá heo hơi ngày 14.10.2026: Đà giảm tiếp diễn, có nơi chỉ còn 50.000 đồng/kg

Giá heo hơi giảm trong khi nhiều khoản chi phí sản xuất vẫn phải duy trì khiến lợi nhuận của người chăn nuôi có nguy cơ bị thu hẹp ẢNH: Đ.Đ

Sau vài phiên có tín hiệu hồi phục, đến sáng nay, giá heo hơi lại tụt giảm. Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi giảm mạnh với mức giảm phổ biến từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, nhiều địa phương chỉ còn 52.000 đồng/kg. Đáng chú ý, TP.Hà Nội và Hưng Yên cùng giảm 2.000 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống 52.000 đồng/kg, bằng với Ninh Bình. Giá heo hơi bình quân khu vực miền Bắc hiện khoảng 52.300 đồng/kg, giảm 1.100 đồng/kg so với kỳ cập nhật trước. Diễn biến này cho thấy thị trường miền Bắc chưa duy trì được đà phục hồi. Áp lực giảm giá vẫn hiện hữu, ngay cả ở những địa phương có nhu cầu tiêu thụ thịt heo lớn.

Thị trường miền Trung tiếp tục là khu vực có mặt bằng giá thấp nhất cả nước. Theo khảo sát, giá heo hơi tại Khánh Hòa và Đắk Lắk đã giảm xuống 50.000 đồng/kg. Đây là mức thấp nhất hiện nay. Tại Nghệ An, Đà Nẵng và Gia Lai, giá thu mua cũng giảm về mức 51.000 đồng/kg. Bình quân toàn khu vực miền Trung đạt khoảng 51.500 đồng/kg, giảm 800 đồng/kg so với kỳ cập nhật trước. Với mức giá này, người chăn nuôi tại một số địa phương đang đứng trước áp lực đáng kể về hiệu quả sản xuất, đặc biệt đối với những hộ có chi phí con giống, thức ăn và phòng dịch cao.

Thị trường miền Nam cũng ghi nhận xu hướng giảm ở nhiều địa phương. Đáng chú ý, An Giang giảm 2.000 đồng/kg, xuống 51.000 đồng/kg. Cần Thơ và Vĩnh Long cũng giao dịch quanh mức 51.000 đồng/kg. Trong khi đó, Cà Mau và Đồng Tháp giảm xuống 52.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, Đồng Nai, TP.HCM và Tây Ninh duy trì 54.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Tính chung, giá heo hơi bình quân khu vực miền Nam đạt khoảng 52.400 đồng/kg, giảm 900 đồng/kg so với kỳ cập nhật trước.

Diễn biến giảm giá trong những ngày đầu tháng 10 khiến mặt bằng giá heo hơi tiếp tục lùi về vùng thấp. Giá heo hơi thấp nhất ở thời điểm hiện tại là 50.000 đồng/kg, chỉ cao hơn khoảng 2.000 đồng/kg so với mức 48.000 đồng/kg từng xuất hiện tại một số địa phương trong tháng 11.2025. Nếu so với giai đoạn đầu năm 2026, khi giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc từng đạt khoảng 78.000 đồng/kg, thì mức 50.000 đồng/kg hiện nay thấp hơn tới 28.000 đồng/kg, tương đương gần 36%.