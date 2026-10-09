Giá heo hơi hôm nay 9.10.2026: Lùi gần về mức 51.000 đồng/kg

Giá thịt heo đang trong xu hướng giảm mạnh ẢNH: Đ.Đ

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi xuống tại nhiều địa phương, với mức giảm phổ biến từ 1.000–2.000 đồng/kg. Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi giảm ở nhiều địa phương. Trong đó, TP.Hải Phòng và Điện Biên là hai địa phương còn giữ mức 54.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lào Cai giảm mạnh 2.000 đồng/kg, xuống còn 52.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Các địa phương còn lại phổ biến ở mức 53.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh. Cụ thể, Thanh Hóa giảm 1.000 đồng/kg, xuống 52.000 đồng/kg; Nghệ An và Hà Tĩnh cùng giảm 2.000 đồng/kg, còn 51.000 đồng/kg. Ngoài Lâm Đồng đang duy trì mức giá 54.000 đồng/kg, các địa phương còn lại chủ yếu giao dịch trong khoảng 52.000–53.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, đà giảm diễn ra nhẹ hơn nhưng vẫn ghi nhận xu hướng đi xuống tại một số địa phương. Trong đó, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống 53.000 đồng/kg. Nhìn chung giá heo hơi tại khu vực này dao động trong khoảng 52.000–54.000 đồng/kg. Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau và TP.HCM giữ mức 54.000 đồng/kg; An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng ở mức 53.000 đồng/kg. Đồng Tháp tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực, với 52.000 đồng/kg.

Tình hình chung giá heo hơi trên cả nước đang dao động trong khoảng 51.000–54.000 đồng/kg. Đà giảm kéo dài khiến thị trường tiến sát mốc 50.000 đồng/kg, mức giá thấp nhất từ đầu năm đến nay, trong khi đó người chăn nuôi tiếp tục đối mặt với áp lực từ giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, dẫn đến nguy cơ thua lỗ.

Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan, trong 8 tháng năm 2026, VN nhập khẩu 658.700 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, với tổng giá trị 1,91 tỉ USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng nhập khẩu tăng 5,6%, trong khi kim ngạch tăng tới 26,3%. Đáng chú ý, trong 8 tháng năm 2026, VN đã nhập khẩu 124.100 tấn thịt heo tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh, trị giá 212,64 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng thịt heo nhập khẩu tăng 18,8%, nhưng giá trị giảm 23,8%. Giá nhập khẩu bình quân thịt heo trong 8 tháng chỉ khoảng 1.712 USD/tấn, giảm 35,9% so với cùng kỳ năm trước.