Giá heo hơi hôm nay 5.10.2026: Đà giảm tạm chững lại

Nguồn cung trên thị trường thịt heo vẫn rất dồi dào ẢNH: ĐINH ĐANG

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi ghi nhận xu hướng đi ngang trên toàn khu vực. Hiện giá thu mua dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg. Trong đó, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên đang có mức giá cao nhất, khoảng 56.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, Cao Bằng và Sơn La thấp nhất với 54.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại khoảng 55.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, giá heo hơi tiếp tục dao động quanh mức 55.000 - 56.000 đồng/kg. Lâm Đồng là địa phương có giá cao nhất khu vực với 56.000 đồng/kg, trong khi các địa phương khác chủ yếu ở mức 55.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi cũng đang tạm thời chững lại trong mức 54.000 - 56.000 đồng/kg. Đồng Nai và TP.HCM dẫn đầu khu vực với 56.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau ở mức thấp nhất, khoảng 54.000 đồng/kg. Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ 55.000 đồng/kg.

Như vậy, 54.000 - 56.000 đồng/kg đang là mặt bằng giá mới của thị trường heo hơi ở thời điểm hiện tại, cũng là mức giá thấp nhất trong 2 năm qua. Theo thống kê của Bộ NN-MT, tính đến cuối tháng 9.2026, tổng đàn heo cả nước ước tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có số lượng đầu con tăng khá như Gia Lai tăng 13,2%; Tuyên Quang tăng 12,2%; Phú Thọ tăng 10,5%; TP.HCM tăng 5,9%. Tổng sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 4,28 triệu tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

Quy mô đàn heo tăng hiện nay phản ánh quá trình phục hồi và tái đàn sau dịch, đồng thời cho thấy xu hướng chuyển dịch sang chăn nuôi an toàn sinh học, quy mô trang trại và liên kết chuỗi. Tuy nhiên, giá thức ăn chăn nuôi nhiều lần điều chỉnh tăng trong 9 tháng, làm gia tăng chi phí đầu vào và gây áp lực đến hiệu quả chăn nuôi.