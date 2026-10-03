Giá heo hơi hôm nay 3.10.2026: Lao dốc

Giá heo hơi ở miền Bắc giảm nhanh; đáng chú ý, tại Cao Bằng và Sơn La xuống hiện mức giá thấp nhất cả nước với chỉ 54.000 đồng/kg, sau khi giảm 1.000 đồng so với ngày hôm trước. Mức giảm 1.000 đồng cũng ghi nhận tại nhiều địa phương như: Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lai Châu xuống 55.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá phổ biến của nhiều tỉnh, thành khác trong khu vực. Trong khi đó, Phú Thọ, Hưng Yên và Hà Nội duy trì giá cao nhất khu vực với 56.000 đồng/kg.



Giá heo hơi lao dốc khi thị trường tiêu dùng trầm lắng ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung, giá heo hơi cũng đồng loạt giảm 1.000 đồng ở các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng xuống 55.000 đồng/kg. Còn Thanh Hoá và Nghệ An giảm 1.000 đồng còn 54.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Riêng Huế và Đà Nẵng giữ giá 56.000 đồng/kg, cao nhất miền Trung.

Giá heo hơi ở miền Nam giảm đến 2.000 đồng tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai xuống 54.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. An Giang, Đồng Tháp và Cà Mau cùng giảm 1.000 đồng còn 54.000 đồng/kg - thấp nhất phía nam. Các tỉnh, thành còn lại cũng giảm 1.000 đồng xuống 55.000 đồng/kg. Riêng TP.HCM giữ giá 56.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tại TP.HCM, lượng heo về nhà máy vào những ngày cuối tuần tăng lên khoảng 5.150 con/ngày. Ở các chợ đầu mối, giá heo mảnh phổ biến từ 70.000 - 73.000 đồng/kg. Giá thịt lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị phổ biến như: ba rọi 153.000 đồng/kg, sườn non 175.000 đồng/kg, nạc dăm 162.000 đồng/kg, nạc vai 134.000 đồng/kg, thịt xay 140.000 đồng/kg, mỡ heo 71.000 đồng/kg…