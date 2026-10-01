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    Giá heo hơi hôm nay 1.10.2026: Ngừng giảm ngày đầu tháng

    Chí Nhân
    Chí Nhân
    Sau đợt giảm giá mạnh liên tục những ngày cuối tháng 9, trong hôm nay 1.10, giá heo hơi ngừng giảm trên cả nước.

    Ở miền Bắc, giá heo hơi bình quân 56.500 đồng/kg và giao dịch phổ biến quanh mức 57.000 - 56.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành có giá heo hơi cao nhất 57.000 đồng/kg gồm Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên. Những địa phương còn lại đồng giá 56.000 đồng/kg.

    Giá heo hơi hôm nay 1.10.2026: Ngừng giảm ngày đầu tháng- Ảnh 1.

    Thị trường tiêu thụ chậm khiến giá heo hơi giảm sâu trong tháng qua

    ẢNH: CHÍ NHÂN

    Thị trường miền Trung ghi nhận giá heo hơi cũng ngừng giảm và tiếp tục duy trì mức thấp 56.000 đồng/kg ở các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Trong khi đó, khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng cùng 57.000 đồng/kg.

    TP.HCM là địa phương duy nhất ở miền Nam giữ được giá 58.000 đồng/kg. Ngược lại, thấp nhất 56.000 đồng/kg duy trì tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long. Các tỉnh thành còn lại đồng giá 57.000 đồng/kg. Vì ít biến động, nên giá heo hơi ở khu vực phía nam trở lại mức cao nhất cả nước.

    Giá heo hơi hiện tại tiệm cận với giá thành chăn nuôi. Đà giảm kéo dài khiến người chăn nuôi lo lắng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận trong khi chi phí chăn nuôi, đặc biệt là giá thức ăn, tiếp tục tăng. Nhiều người kỳ vọng thị trường sẽ sớm khởi sắc trở lại khi vào mùa cao điểm cuối năm.

    Tại TP.HCM, lượng heo về nhà máy dao động khoảng 5.000 con/ngày; ở các chợ đầu mối, giá heo mảnh phổ biến từ 70.000 - 75.000 đồng/kg. Giá thịt lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị phổ biến như: ba rọi 155.000 đồng/kg, sườn non 180.000 đồng/kg, nạc dăm 165.000 đồng/kg, nạc vai 135.000 đồng/kg, thịt xay 141.000 đồng/kg, mỡ heo 72.000 đồng/kg…

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