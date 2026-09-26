Giá heo hơi hôm nay 26.9.2026: Giảm đồng loạt

Thị trường miền Bắc ghi giá heo hơi có xu hướng giảm trên diện rộng. Đáng chú ý, tại Hà Nội và Hưng Yên - nơi có giá heo hơi cao nhất cả nước - giảm 1.000 đồng còn 59.000 đồng/kg. Cao Bằng, Quảng Ninh và Bắc Ninh cũng giảm 1.000 đồng, xuống 58.000 đồng/kg. Lào Cai giảm 1.000 đồng còn 57.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Các tỉnh, thành khác phổ biến dao động trong khoảng từ 58.000 - 59.000 đồng/kg. Giá heo hơi bình quân ở miền Bắc 58.500 đồng/kg, cao hơn các khu vực khác khoảng 1.000 đồng/kg.



Giá heo hơi và thịt heo giảm ở nhiều tỉnh thành ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá heo hơi miền Trung tiếp tục giảm ở một số địa phương. Đáng chú ý, Lâm Đồng ghi nhận giảm tới 2.000 đồng xuống 56.000 đồng/kg, do thời gian gần đây mưa lớn kéo dài và giao thông bị ảnh hưởng. Mức giảm 1.000 đồng ghi nhận tại Nghệ An, Hà Tĩnh xuống 57.000 đồng/kg bằng với nhiều tỉnh thành khác trong khu vực. Thanh Hóa là địa phương giữ được giá 58.000 đồng/kg duy nhất trong khu vực.

Giá heo hơi ở miền Nam cũng giảm 1.000 đồng ở Tây Ninh và An Giang xuống 57.000 đồng/kg, bằng với Đồng Tháp và Cà Mau. TP.HCM và các tỉnh thành còn lại duy trì 58.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, lượng heo về nhà máy dao động khoảng 5.100 con/ngày, ở các chợ đầu mối, giá heo mảnh phổ biến từ 70.000 - 75.000 đồng/kg. Giá thịt heo bán lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị phổ biến như: ba rọi 155.000 đồng/kg, sườn non 178.000 đồng/kg, nạc dăm 163.000 đồng/kg, nạc vai 133.000 đồng/kg, thịt xay 140.000 đồng/kg, mỡ heo 72.000 đồng/kg…