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    Giá heo hơi hôm nay 24.9.2026: Giảm ở miền Trung và miền Nam

    Chí Nhân
    Chí Nhân
    Giá heo hơi điều chỉnh giảm 1.000 đồng ở một số tỉnh, thành miền Trung và miền Nam ngay trước dịp tết Trung thu.

    Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi tiếp tục bình ổn trong khoảng từ 59.000 - 60.000 đồng/kg. Một số ít địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Thái Nguyên giữ mốc 60.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các tỉnh thành còn lại 59.000 đồng/kg. Miền Bắc vẫn là khu vực có giá heo hơi bình quân cao nhất cả nước với 59.500 đồng/kg.

    Giá heo hơi hôm nay 24.9.2026: Giảm ở miền Trung và miền Nam- Ảnh 1.

    Nguồn cung thịt heo dồi dào và sức mua ổn định

    ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

    Giá heo hơi ở miền Trung giảm nhẹ ở một số địa phương. Mức giảm 1.000 đồng ghi nhận tại Thanh Hóa xuống 58.000 đồng/kg; trong khi đó, Quảng Trị và Đắk Lắk cũng giảm 1.000 đồng còn 57.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Huế và Quảng Ngãi giảm 1.000 đồng xuống còn 56.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Nghệ An, Hà Tĩnh và Lâm Đồng vẫn giữ được giá 58.000 đồng/kg, các tỉnh thành còn lại 57.000 đồng/kg.

    Giá heo hơi ở miền Nam cũng giảm nhẹ ở một số tỉnh, thành. Tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai và Vĩnh Long, Đồng Tháp giảm 1.000 đồng còn 57.000 đồng/kg, bằng với Cà Mau. Trong khi đó, TP.HCM và các tỉnh, thành còn lại duy trì 58.000 đồng/kg.

    Giá heo hơi khu vực miền Trung và miền Nam giảm nhẹ do nguồn cung dồi dào; đặc biệt, khu vực phía nam chăn nuôi trang trại quy mô lớn phát triển tốt. Tại TP.HCM, lượng heo về nhà máy dao động khoảng 5.100 con/ngày; ở các chợ đầu mối, giá heo mảnh phổ biến từ 70.000 - 75.000 đồng/kg. Giá thịt lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị phổ biến như: ba rọi 155.000 đồng/kg, sườn non 180.000 đồng/kg, nạc dăm 165.000 đồng/kg, nạc vai 135.000 đồng/kg, thịt xay 141.000 đồng/kg, mỡ heo 72.000 đồng/kg…

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