Giá heo hơi hôm nay 24.9.2026: Giảm ở miền Trung và miền Nam

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi tiếp tục bình ổn trong khoảng từ 59.000 - 60.000 đồng/kg. Một số ít địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Thái Nguyên giữ mốc 60.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các tỉnh thành còn lại 59.000 đồng/kg. Miền Bắc vẫn là khu vực có giá heo hơi bình quân cao nhất cả nước với 59.500 đồng/kg.



Nguồn cung thịt heo dồi dào và sức mua ổn định ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá heo hơi ở miền Trung giảm nhẹ ở một số địa phương. Mức giảm 1.000 đồng ghi nhận tại Thanh Hóa xuống 58.000 đồng/kg; trong khi đó, Quảng Trị và Đắk Lắk cũng giảm 1.000 đồng còn 57.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Huế và Quảng Ngãi giảm 1.000 đồng xuống còn 56.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Nghệ An, Hà Tĩnh và Lâm Đồng vẫn giữ được giá 58.000 đồng/kg, các tỉnh thành còn lại 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở miền Nam cũng giảm nhẹ ở một số tỉnh, thành. Tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai và Vĩnh Long, Đồng Tháp giảm 1.000 đồng còn 57.000 đồng/kg, bằng với Cà Mau. Trong khi đó, TP.HCM và các tỉnh, thành còn lại duy trì 58.000 đồng/kg.

Giá heo hơi khu vực miền Trung và miền Nam giảm nhẹ do nguồn cung dồi dào; đặc biệt, khu vực phía nam chăn nuôi trang trại quy mô lớn phát triển tốt. Tại TP.HCM, lượng heo về nhà máy dao động khoảng 5.100 con/ngày; ở các chợ đầu mối, giá heo mảnh phổ biến từ 70.000 - 75.000 đồng/kg. Giá thịt lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị phổ biến như: ba rọi 155.000 đồng/kg, sườn non 180.000 đồng/kg, nạc dăm 165.000 đồng/kg, nạc vai 135.000 đồng/kg, thịt xay 141.000 đồng/kg, mỡ heo 72.000 đồng/kg…