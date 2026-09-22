Giá heo hơi hôm nay 22.9.2026: Tăng nhẹ

Sau một thời gian dài trầm lắng, giá heo hơi có dấu hiệu ấm lên và bắt đầu tăng nhẹ ở một số địa phương khi thị trường bước vào mùa cao điểm cuối năm. Ở khu vực miền Bắc, giá heo hơi tăng 1.000 đồng tại Tuyên Quang và Hải Phòng, lên 60.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá phổ biến ở nhiều địa phương khác trong khu vực như Hà Nội, Hưng Yên và Thái Nguyên. Một số địa phương như Phú Thọ, Ninh Bình, Lào Cai và Lai Châu duy trì giá 58.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Các tỉnh, thành còn lại đồng giá 59.000 đồng/kg. Giá heo hơi bình quân ở miền Bắc là 59.500 đồng/kg, cao nhất cả nước.



Giá thịt heo trên thị trường vẫn ổn định ẢNH: CHÍ NHÂN

Giá heo hơi cũng ở miền Trung dao động trong khoảng từ 57.000 - 59.000 đồng/kg; tại Nghệ An tăng 1.000 đồng lên 59.000 đồng/kg, bằng với Thanh Hoá, mức cao nhất khu vực; Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk và Lâm Đồng đồng giá 58.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại ổn định mức 57.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam duy trì mốc cao nhất khu vực là 59.000 đồng/kg ở Đồng Nai và TP.HCM. Ngược lại thấp nhất là Vĩnh Long và Cà Mau là 57.000 đồng/kg. Các địa phương khác duy trì giá 58.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, lượng heo về nhà máy dao động khoảng 5.000 con/ngày, ở các chợ đầu mối, giá heo mảnh phổ biến từ 71.000 - 75.000 đồng/kg. Giá thịt heo bán lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị phổ biến như: ba rọi là 154.000 đồng/kg, sườn non 179.000 đồng/kg, nạc dăm 165.000 đồng/kg, nạc vai là 135.000 đồng/kg, thịt xay 140.000 đồng/kg, mỡ heo 73.000 đồng/kg…