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    Giá heo hơi hôm nay 23.9.2026: Thị trường lặng sóng

    Đinh Đang
    Đinh Đang
    Giá heo hơi hôm nay duy trì giao dịch ổn định trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg trên cả nước. Thị trường vẫn đang chờ đợi sức bật mới từ người tiêu dùng để có giá tốt hơn.
    Giá heo hơi hôm nay 23.9.2026: Lặng sóng - Ảnh 1.

    Giá thịt heo đang bình ổn khi sức mua chưa có động lực bật tăng

    ẢNH: Đ.Đ

    Tại thị trường miền Bắc, heo hơi ở hầu hết các tỉnh, thành trong khu vực đồng loạt giữ giá đi ngang, tiếp tục giao dịch quanh hai mức 59.000 đồng/kg và 60.000 đồng/kg. Trong đó, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên hiện là những địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước, đạt 60.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại cùng 59.000 đồng/kg.

    Thị trường miền Trung tiếp tục lặng sóng trong sáng nay. Khảo sát mới nhất cho thấy, giá heo hơi khu vực này dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg. Cụ thể, Thanh Hóa là địa phương duy nhất trong khu vực có giá heo hơi đạt 59.000 đồng/kg. Những tỉnh, thành khác phổ biến ở mức 58.000 đồng/kg gồm có Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa 57.000 đồng/kg.

    Tại miền Nam, giá heo hơi cũng chưa có sự điều chỉnh đáng kể. Các tỉnh, thành gồm TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ duy trì quanh mức 58.000 đồng/kg; Cà Mau 57.000 đồng/kg. 

    Theo cơ quan quản lý chăn nuôi, nguồn cung được duy trì trong khi sức mua chưa có sự cải thiện mạnh đang khiến giá heo hơi duy trì trạng thái cân bằng và khó tăng nhanh. Dự báo khi bước vào giai đoạn cuối năm, nhu cầu tiêu thụ tăng cao hơn mới có thể gây tác động đến giá bán. 

    Về nguồn cung, hiện các doanh nghiệp và trang trại quy mô lớn tiếp tục duy trì hoạt động tương đối thuận lợi nhờ chủ động con giống, nguồn thức ăn, áp dụng quy trình chăn nuôi khép kín và tăng cường các biện pháp an toàn sinh học. Một số địa phương ghi nhận đàn heo tăng khá so với cùng kỳ như Cao Bằng tăng 32,6%, Gia Lai 17,3%, Phú Thọ 10,9%, Quảng Ngãi 6,8%, Đà Nẵng 6,1%, TP.HCM 5,2%, Lâm Đồng 4,9% và Đồng Nai 4,4%.

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