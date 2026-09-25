Giá heo hơi hôm nay 25.9.2026: Thị trường giảm nhanh

Nguồn cung thịt heo dồi dào khiến giá thịt kéo xuống thấp ẢNH: ĐINH ĐANG

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh giảm ở một số địa phương. Trong đó, các tỉnh gồm Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lào Cai và Điện Biêncùng giảm 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại miền Bắc dao động trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất khu vực 60.000 đồng/kg, đồng thời cao nhất cả nước được ghi nhận tại TP.Hà Nội và Hưng Yên.

Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg ở Thanh Hóa, xuống 58.000 đồng/kg. Cùng ở mức mức 58.000 đồng/kg còn có Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng. Các địa phương còn lại 57.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi cũng đi xuống trong sáng nay. Tây Ninh và Cần Thơ giảm 1.000 đồng/kg, xuống 57.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, giá heo hơi phía nam dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg. Diễn biến này cho thấy thị trường đang xuất hiện áp lực điều chỉnh sau giai đoạn giá tương đối ổn định, mặc dù mức giảm chưa sâu nhưng xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước cũng đang tạo một tâm lý lo lắng cho người chăn nuôii. Đặc biệt, tại thị trường phía nam, hoạt động chăn nuôi trang trại quy mô lớn phát triển tốt giúp nguồn heo đưa ra thị trường duy trì ở mức cao. Tại TP.HCM, lượng heo về các nhà máy giết mổ khoảng 5.100 con/ngày, trong khi giá heo mảnh tại các chợ đầu mối phổ biến 70.000 - 75.000 đồng/kg.

Ở khâu bán lẻ, giá một số mặt hàng thịt heo vẫn ở mức khá cao, như ba rọi 155.000 đồng/kg, sườn non 180.000 đồng/kg, nạc dăm 165.000 đồng/kg và nạc vai 135.000 đồng/kg. Một yếu tố khác đáng chú ý là thịt nhập khẩu tiếp tục tạo thêm áp lực cạnh tranh. Theo số liệu Cục Hải quan được công bố, đến ngày 15.9, kim ngạch nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt đạt 2,04 tỉ USD. Riêng thịt heo, giá nhập khẩu bình quân khoảng 43.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng heo hơi trong nước, từ đó gia tăng sức ép cạnh tranh đối với sản phẩm chăn nuôi nội địa.



