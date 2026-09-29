Giá heo hơi hôm nay 29.9.2026: Chưa có điểm dừng

Ở miền Bắc, thị trường ghi nhận giá heo hơi giảm thêm 1.000 đồng tại Hà Nội và Hưng Yên, xuống 58.000 đồng/kg, bằng với nhiều tỉnh, thành khác trong khu vực. Trong khi đó, một số địa phương tiếp tục giảm thêm 1.000 đồng như: Cao Bằng, Tuyên Quang và Sơn La, xuống còn 57.000 đồng/kg, bằng với Ninh Bình, Lào Cai và Lai Châu. Như vậy, giá heo hơi ở khu vực này hiện chỉ dao động quanh mức 57.000 - 58.000 đồng/kg.



Nhu cầu tiêu thụ thịt ổn định và nguồn cung dồi dào ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá heo hơi ở miền Trung giảm tiếp 1.000 đồng tại Đà Nẵng, xuống 56.000 đồng/kg, bằng với Huế và Quãng Ngãi. Đây cũng là khu vực có giá heo hơi thấp nhất cả nước hiện tại. Các tỉnh, thành còn lại đồng giá 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở miền Nam cũng giảm 1.000 đồng tại An Giang và Vĩnh Long, xuống 56.000 đồng/kg, bằng với Đồng Tháp và Cà Mau. TP.HCM là địa phương duy nhất giữ được giá 58.000 đồng/kg. Thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai và các tỉnh, thành còn lại duy trì giá 57.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, lượng heo về nhà máy dao động khoảng 5.000 con/ngày, ở các chợ đầu mối, giá heo mảnh phổ biến từ 70.000 - 75.000 đồng/kg. Giá thịt heo bán lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị phổ biến như: ba rọi 155.000 đồng/kg, sườn non 180.000 đồng/kg, nạc dăm 165.000 đồng/kg, nạc vai 135.000 đồng/kg, thịt xay 141.000 đồng/kg, mỡ heo 72.000 đồng/kg…

Giá heo hơi giảm trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng nên việc tái đàn hiện tại gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, giá heo giống cũng giảm sâu, hiện giảm thêm từ 50.000 - 100.000 đồng so với đầu tháng 9, phổ biến dao động từ 1,9 - 2 triệu đồng/con từ 7 - 10kg.