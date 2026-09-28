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    Giá heo hơi hôm nay 28.9.2026: Đà giảm chưa dứt

    Đinh Đang
    Đinh Đang
    Giá heo hơi tiếp tục đi xuống trong ngày đầu tuần, báo hiệu đà giảm nhiều khả năng vẫn còn tiếp diễn trong vài ngày tới. Khó khăn càng đè nặng thêm lên người chăn nuôi khi giá thức ăn gia súc lại điều chỉnh tăng lần thứ 7.
    Giá heo hơi hôm nay 28.9.2026: Đà giảm chưa dứt- Ảnh 1.

    Sức mua trên thị trường vẫn yếu trong khi nguồn cung dồi dào

    ẢNH: Đ.Đ

    Sáng đầu tuần, thị trường heo hơi miền Bắc ghi nhận đà giảm nhanh với 9/15 địa phương trong khu vực giảm 1.000 đồng/kg. Sau khi điều chỉnh, giá heo hơi khu vực này dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg. Trong đó, TP.Hà Nội và Hưng Yên là hai địa phương giữ được mốc 59.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại chủ yếu mua bán heo hơi với giá 57.000 - 58.000 đồng/kg.

    Khu vực miền Trung ghi nhận giá heo hơi tại một số địa phương giảm 1.000 đồng/kg trong sáng nay, phổ biến từ 56.000 - 58.000 đồng/kg. Đáng chú ý, mức 56.000 đồng/kg đã trở lại thị trường, xuất hiện tại Huế và Quảng Ngãi. Trong đó, Lâm Đồng là địa phương duy nhất trong khu vực có giá heo hơi đạt 58.000 đồng/kg.

    Đà giảm cũng lan rộng ở thị trường phía nam. Đồng Tháp và Cà Mau đều lùi về mức 56.000 đồng/kg. Cùng giảm 1.000 đồng/kg, giá heo hơi tại Tây Ninh, An Giang và Cần Thơ xuống 57.000 đồng/kg. Hiện giá khu vực này phổ biến trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg. 

    Khó khăn càng đè nặng lên người nuôi heo khi chưa đầy 1 tháng sau đợt điều chỉnh tăng, nhiều doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi tiếp tục thông báo tăng giá bán từ ngày 1.10.2026. Đây là lần tăng thứ 7 trong năm 2026 của nhiều doanh nghiệp, và lần này mức tăng còn cao hơn đợt trước. Theo thông báo mới, nhiều doanh nghiệp như Cargill, De Heus, ViNaFeed miền Bắc, Haid Hải Dương, Việt Phương Hà Nam… tăng giá bán sản phẩm từ 300 - 400 đồng/kg. Lý do được các doanh nghiệp đưa ra là thị trường nguyên liệu thức ăn chăn nuôi toàn cầu tiếp tục có nhiều biến động, trong khi giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, ảnh hưởng đáng kể đến chi phí sản xuất. Việc điều chỉnh giá nhằm duy trì chất lượng sản phẩm, ổn định nguồn cung và bảo đảm hoạt động sản xuất trong thời gian tới.

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