Giá heo hơi hôm nay 30.10.2026: Sắp rơi xuống đáy

Nguồn cung cấp thịt vẫn đang dồi dào khiến giá thịt heo giảm mạnh ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg tại hàng loạt tỉnh, thành như Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên. Sau điều chỉnh, giá heo hơi miền Bắc dao động 56.000 - 58.000 đồng/kg. Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên cùng ghi nhận mức 58.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu xuống 56.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.Đ áng chú ý, mức giá cao nhất tại miền Bắc đã giảm khá nhanh, từ 60.000 đồng/kg xuống 59.000 đồng/kg và hiện còn 58.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, giá heo hơi cũng giảm ở một số địa phương. Sau khi giảm 1.000 đồng/kg, giá heo hơi tại các tỉnh, thành gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đang ở mức 56.000 đồng/kg; Lâm Đồng sau khi giảm còn 57.000 đồng/kg. Như vậy, khu vực miền Trung hiện không còn địa phương nào duy trì mức 58.000 đồng/kg.

Tại khu vực thị trường miền Nam, giá heo giảm ít hơn nhưng mặt bằng chung vẫn đang ở mức thấp. Giá heo hơi khu vực này hiện dao động 56.000 - 58.000 đồng/kg. Trong đó Đồng Nai duy trì mức 58.000 đồng/kg, thuộc nhóm có giá cao nhất thị trường. Các địa phương khác gồm An Giang, Đồng Tháp và Cà Mau cùng ở mức 56.000 đồng/kg. Như vậy, mức giá 56.000 đồng/kg hiện đã xuất hiện tại cả ba miền, trong khi mức 58.000 đồng/kg ngày càng thu hẹp.

Diễn biến những ngày cuối tháng 9 cho thấy áp lực giảm đang lan rộng trên thị trường heo hơi. Đặc biệt, miền Bắc đang ghi nhận tốc độ điều chỉnh khá nhanh, trong khi miền Nam có mức biến động nhẹ hơn. Với giá bán đang ngày càng giảm và giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, những hộ chăn nuôi quy mô nhỏ đang đối mặt với nguy cơ thua lỗ.