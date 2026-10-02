Giá heo hơi hôm nay 2.10.2026: Giảm quá nhanh

Người chăn nuôi cả nước đang gặp khó khăn khi giá thịt heo giảm mạnh ẢNH: M.H

Theo ghi nhận sáng 2.10, giá heo hơi tiếp tục nối dài đà giảm sau nhiều phiên điều chỉnh trong những ngày cuối tháng 9. Tại miền Bắc, giá phổ biến ở mức 56.000 đồng/kg sau khi giảm 1.000 đồng/g. Hiện chỉ còn Thái Nguyên và Hưng Yên giữ mức 57.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành còn lại đồng loạt giao dịch quanh 56.000 đồng/kg. Như vậy, biên độ giá tại miền Bắc đã thu hẹp đáng kể, chỉ còn khoảng 1.000 đồng/kg giữa nhóm cao nhất và thấp nhất.

Tại thị trường miền Trung, xu hướng giảm còn thể hiện rõ hơn. giá heo hơi hôm nay tại Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng giảm thêm 1.000 đồng/kg. Sau biến động, giá heo hơi miền Trung lùi xuống khoảng 55.000 - 57.000 đồng/kg, ghi nhận mốc 55.000 đồng/kg đã xuất hiện trở lại. Cụ thể, Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng xuống 55.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Trong khi đó, Lâm Đồng trở thành địa phương duy nhất trong khu vực còn giữ mức 57.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam cũng ghi nhận giá heo hơi giảm tại nhiều tỉnh, thành. Trong đó, Đồng Nai giảm thêm 1.000 đồng/kg xuống 57.000 đồng/kg, ngang với Tây Ninh và TP.HCM. Các tỉnh, thành khác gồm Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ đang giao dịch ở mức 56.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi bình quân cả nước đã lùi về mốc 55.500 đồng/kg. Mặc dù vẫn chưa thấp hơn so với cùng thời điểm năm trước, nhưng so sánh theo từng vùng thì thấy sự chênh lệch đáng kể, đặc biệt là tại thị trường miền Nam. Đáng chú ý hơn là xu hướng giảm giá đang diễn ra trên diện rộng. Chỉ trong khoảng hơn một tuần, mặt bằng giá đã liên tục lùi từ vùng 59.000–60.000 đồng/kg xuống 55.000–57.000 đồng/kg. Ví dụ như ngày 21.9, giá heo hơi cả nước còn dao động 57.000–60.000 đồng/kg thì đến ngày 2.10, mức cao nhất chỉ còn 57.000 đồng/kg.

Vấn đề lo lắng của người chăn nuôi hiện nay là liệu giá thịt heo đã lùi về mức thấp nhất hay vẫn còn tiếp tục giảm nữa? Với chi phí thức ăn đang tăng, giá thịt heo hơi lại đang giảm mạnh sẽ khiến cho người nuôi thua lỗ.