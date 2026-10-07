Giá heo hơi hôm nay 7.10.2026: Đà giảm lan rộng, cao nhất chỉ còn 55.000 đồng/kg

Giá thịt heo càng lúc càng xuống thấp ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi giảm thêm 1.000 - 2.000 đồng/kg ở nhiều địa phương. Trong đó, Lai Châu ghi nhận mức giảm mạnh nhất với 2.000 đồng/kg, xuống 53.000 đồng/kg. Hiện giá bình quân ở khu vực này dao động từ 53.000 - 55.000 đồng/kg. Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên và Hưng Yên cùng giữ mức cao nhất 55.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại khoảng 54.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung cũng tiếp tục xu hướng giảm. Phần lớn các địa phương điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước. Giá heo hơi trong khu vực hiện nằm trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg. Lâm Đồng đang có giá cao nhất với 55.000 đồng/kg. Trong khi đó, Huế, Đà Nẵng và Khánh Hòa cùng xuống mức 53.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg tại Đồng Nai, Cà Mau và TP.HCM. Sau khi điều chỉnh, giá heo hơi toàn khu vực dao động 53.000 - 55.000 đồng/kg. Đồng Nai và TP.HCM cùng ở mức 55.000 đồng/kg, ngang với Vĩnh Long và Cần Thơ. Các địa phương khác gồm Tây Ninh, An Giang và Cà Mau khoảng 54.000 đồng/kg, trong khi Đồng Tháp tiếp tục có giá thấp nhất khu vực là 53.000 đồng/kg.

Như vậy, sau nhiều phiên điều chỉnh liên tiếp, giá heo hơi trên cả nước hiện còn trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg. So với mặt bằng những ngày đầu tháng 10, giá đang có xu hướng hạ dần và mức 56.000 đồng/kg đã chính thức biến mất khỏi thị trường. Đáng chú ý là đà giảm lần này không tập trung ở một khu vực mà lan rộng trên cả ba miền, cho thấy thị trường heo hơi đang chịu áp lực điều chỉnh khá rõ. Nếu xu hướng này tiếp diễn, heo hơi có thể tiếp tục xuất hiện thêm những vùng giá thấp mới trong những phiên tới.