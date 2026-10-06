Giá heo hơi hôm nay 6.10.2026: Giảm mạnh nhiều nơi

Giá heo hơi ở miền Bắc giảm thêm 1.000 đồng tại một số địa phương như: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn và Lào Cai, còn 54.000 đồng/kg, cùng mức với Cao Bằng và Sơn La là mức thấp nhất khu vực. Ngược lại, giá cao nhất miền Bắc là 56.000 đồng/kg vẫn duy trì tại Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên; các tỉnh, thành còn lại đồng giá 55.000 đồng/kg.



Giá thịt giảm mạnh ở khu vực phía nam do sức mua yếu ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Ở miền Trung, giá heo hơi các tỉnh khu vực nam miền Trung như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hoà đồng loạt giảm 1.000 đồng còn 54.000 đồng/kg. Ở bắc miền Trung như Thanh Hoá, Nghệ An vẫn còn giữ được giá 56.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành còn lại phổ biến dao động từ 54.000 - 55.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở miền Nam, ghi nhận mức giảm đến 2.000 đồng tại TP.HCM và Tây Ninh, xuống 54.000 đồng/kg, bằng với Đồng Nai, An Giang và Đồng Tháp. Các tỉnh, thành còn lại là Vĩnh Long, Cần Thơ và Cà Mau giữ giá 55.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở các tỉnh, thành miền Nam giảm nhanh, trong khi người tiêu dùng lo lắng về việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Đặc biệt vào ngày 5.10, Công an TP.HCM cho biết đã triệt phá đường dây vỗ béo heo bằng chất cấm Salbutamol, thu giữ hơn 1.000 kg chất tạo nạc và bắt giữ nhiều người liên quan, trong đó có cả cán bộ kiểm dịch.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở các chợ đầu mối có xu hướng giảm khoảng 1.000 đồng, phổ biến từ 70.000 - 72.000 đồng/kg. Tại các chợ truyền thống và siêu thị, sức mua cũng bị ảnh hưởng và một số người chuyển sang các loại thực phẩm thay thế. Giá thịt heo bán lẻ phổ biến như: ba rọi là 150.000 đồng/kg, sườn non 170.000 đồng/kg, nạc dăm 162.000 đồng/kg, nạc vai là 131.000 đồng/kg, thịt xay 135.000 đồng/kg, mỡ heo 70.000 đồng/kg…