Giá heo hơi hôm nay 8.10.2026: Vẫn chưa thấy đáy

Ở miền Bắc, một số địa phương có giá cao nhất là 55.000 đồng đã điều chỉnh giảm 1.000 đồng xuống 54.000 đồng/kg như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên. Mức giảm 1.000 đồng cũng ghi nhận tại Cao Bằng, Lào Cai, Sơn La xuống bằng với Lai Châu là 53.000 đồng/kg, là mức giá thấp nhất khu vực. Hà Nội là địa phương duy nhất duy trì giá 55.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; các tỉnh, thành còn lại giữ giá dao động từ 54.000 - 55.000 đồng/kg.



Giá heo hơi và thịt heo cùng giảm ẢNH: CHÍ NHÂN

Đà lao dốc cũng xuất hiện ở các tỉnh, thành khu vực miền Trung. Mức giảm 1.000 đồng ghi nhận tại nhiều địa phương như: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Gia Lai, xuống còn 53.000 đồng/kg, cùng mức với Huế, Đà Nẵng và Khánh Hoà. Các địa phương còn lại gồm Thanh Hoá, Nghệ An, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng mức 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở miền Nam giảm 1.000 đồng tại Đồng Nai, TP.HCM và Vĩnh Long, xuống còn 54.000 đồng/kg. Tại Tây Ninh, An Giang và Cà Mau cũng giảm 1.000 đồng còn 53.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Cần Thơ là địa phương duy nhất giữ được giá 55.000 đồng/kg, cao nhất miền Nam.

Giá heo hơi giảm nhanh do thị trường tiêu thụ yếu. Bên cạnh đó, nhiều trang trại tranh thủ xuất chuồng để giảm đàn khi giá heo hơi lao dốc. Tại TP.HCM, lượng heo về nhà máy có xu hướng gia tăng khoảng 100 con/ngày so với bình thường. Giá heo mảnh ở các chợ đầu mối có xu hướng giảm, phổ biến dao động quanh mốc 70.000 đồng/kg. Tại các chợ truyền thống và siêu thị, sức mua cũng bị ảnh hưởng và một số người chuyển sang các loại thực phẩm thay thế. Giá thịt heo bán lẻ phổ biến như: ba rọi là 150.000 đồng/kg, sườn non 167.000 đồng/kg, nạc dăm 162.000 đồng/kg, nạc vai là 131.000 đồng/kg, thịt xay 135.000 đồng/kg, mỡ heo 69.000 đồng/kg…