Giá heo hơi hôm nay 13.10.2026: Miền Bắc tiếp tục tăng

Giá heo hơi ở miền Bắc tăng 1.000 đồng tại một số địa phương như: Phú Thọ, Hưng Yên và Tuyên Quang, lên 54.000 đồng/kg, cùng mức với Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng và Điện Biên. Các tỉnh, thành còn lại đồng giá 53.000 đồng/kg. Riêng Lào Cai có giá thấp nhất khu vực là 52.000 đồng/kg.



Giá heo hơi ở một số địa phương tăng nhẹ, giá thịt bán lẻ ở TP.HCM ổn định ẢNH: CHÍ NHÂN

Khu vực miền Trung vẫn là nơi duy trì giá heo hơi thấp nhất cả nước. Đáng chú ý, mức thấp nhất 51.000 đồng/kg ghi nhận tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Đắk Lắk. Các tỉnh, thành lân cận cũng có giá khá thấp như Thanh Hoá, Gia Lai và Khánh Hoà cùng mức 52.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành còn lại ở miền Trung đồng giá 53.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam tiếp tục trầm lắng. Giá heo hơi thấp nhất 52.000 đồng/kg duy trì tại Vĩnh Long và Cần Thơ. Cao hơn một chút là các địa phương như: An Giang, Đồng Tháp và Cà Mau cùng mức 53.000 đồng/kg. Trong khi đó, TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh đồng giá 54.000 đồng/kg.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong khi giá heo hơi giảm thì giá thức ăn chăn nuôi nhiều lần điều chỉnh tăng trong 9 tháng, làm gia tăng chi phí đầu vào và gây áp lực về hiệu quả khiến các mô hình chăn nuôi nông hộ giảm. Ngược lại các mô hình chăn nuôi trang trại và liên kết chuỗi gia tăng. Một số địa phương có tổng đàn tăng khá mạnh là Gia Lai tăng 13,2%, Tuyên Quang tăng 12,2%, Phú Thọ tăng 10,5% và TP.HCM tăng 5,9%.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở các chợ đầu mối phổ biến dao động quanh mốc 70.000 - 72.000 đồng/kg. Tại các chợ truyền thống và siêu thị, giá thịt heo bán lẻ phổ biến như: ba rọi 150.000 đồng/kg, sườn non 167.000 đồng/kg, nạc dăm 162.000 đồng/kg, nạc vai 131.000 đồng/kg, thịt xay 135.000 đồng/kg, mỡ heo 69.000 đồng/kg…