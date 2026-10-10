Giá heo hơi hôm nay 10.10.2026: Bất ngờ đảo chiều

Sau nhiều ngày giảm liên tục, hôm nay, giá heo hơi ở miền Bắc bất ngờ tăng nhẹ 1.000 đồng ở một số địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Thái Nguyên lên cùng mức 54.000 đồng/kg với Hải Phòng và Điện Biên. Đây cũng là mức cao nhất miền Bắc. Giá thấp nhất khu vực là 52.000 đồng/kg, duy trì tại Lào Cai và Lai Châu; các tỉnh, thành còn lại 53.000 đồng/kg.



Giá heo hơi ở miền Bắc tăng trong khi miền Nam vẫn giảm do sức mua yếu ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở các tỉnh, thành miền Trung, giá heo hơi tiếp tục ghi nhận mức thấp. Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn giữ giá thấp nhất cả nước với 51.000 đồng/kg; Thanh Hóa 52.000 đồng/kg. Cùng mức này còn có nhiều tỉnh khác gồm Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa; các tỉnh, thành còn lại 53.000 đồng/kg.

Trong khi giá heo hơi ở miền Bắc tăng thì ở miền Nam tiếp tục giảm. Mức giảm 1.000 đồng ghi nhận ở Vĩnh Long và Cần Thơ còn 52.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Các tỉnh, thành còn lại 53.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, lượng heo về nhà máy dồi dào với khoảng 5.100 con/ngày. Giá heo mảnh ở các chợ đầu mối phổ biến dao động từ 70.000 - 71.000 đồng/kg. Giá thịt heo bán lẻ phổ biến như: ba rọi 150.000 đồng/kg, sườn non 167.000 đồng/kg, nạc dăm 162.000 đồng/kg, nạc vai 131.000 đồng/kg, thịt xay 135.000 đồng/kg, thịt đùi 145.000 đồng/kg, mỡ heo 69.000 đồng/kg…