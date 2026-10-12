Giá heo hơi hôm nay 12.10.2026: Đà giảm chưa dứt

Xu hướng tiêu dùng thịt mát đang tăng lên ẢNH: Đ.Đ

Giá heo hơi ngày đầu tuần ghi nhận biến động trái chiều tại khu vực miền Bắc và miền Trung. Mặt bằng giá thu mua trên cả nước hiện dao động từ 51.000 đến 54.000 đồng/kg. Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại Thái Nguyên và Bắc Ninh, xuống còn 53.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại phần lớn giữ giá ổn định phổ biến trong khoảng 52.000 – 54.000 đồng/kg. Trong đó, Hải Phòng và Điện Biên ghi nhận mức 54.000 đồng/kg; Lào Cai có giá thấp nhất khu vực, ở mức 52.000 đồng/kg.

Khu vực thị trường miền Trung cũng xuất hiện những điều chỉnh trái chiều: Tại Nghệ An tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 52.000 đồng/kg. Ngược lại, Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 51.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại nhìn chung không có biến động đáng kể. Giá heo hơi tại khu vực này hiện dao động từ 51.000 đến 54.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục nằm trong nhóm địa phương có mức giá cao nhất, đạt 54.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh ghi nhận mức 51.000 đồng/kg.

Tại thị trường phía nam, giá heo hơi đồng loạt đi ngang trong sáng nay, các thương lái ở khu vực này đang thu mua heo hơi với giá trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá cao nhất miền là 54.000 đồng/kg được ghi nhận tại TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau. Giá heo tại An Giang và Cần Thơ ổn định ở ngưỡng 53.000 đồng/kg còn Đồng Tháp và Vĩnh Long là hai tỉnh có giá heo hơi thấp nhất khu vực, hiện đang giao dịch ở mức 52.000 đồng/kg.

Theo một chuyên gia chăn nuôi, giá thịt heo hiện nay đang ở mức thấp nhất trong 2 năm qua là do tác động từ nhiều yếu tố. Trong đó mùa nước nổi tại miền Tây đang cho lượng thuỷ sản giá rẻ đã cạnh tranh một phần nhu cầu sử dụng thịt trong bữa ăn. Lượng thịt nhập khẩu với giá rẻ cũng đang tăng nhanh cho nhiều nhà hàng, quán ăn sử dụng thịt đông lạnh để tính toán lợi ích kinh tế và người tiêu dùng cũng dần làm quen với xu hướng này. Đáng nói là dịch bệnh trên đàn heo vẫn thường xuyên xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, tâm lý lo lắng khiến cho nhiều trại chăn nuôi quy mô nhỏ chọn cách bán "gột", xuất chuồng sớm để hạn chế rủi ro, từ đó hình thành việc nuôi tăng trọng vỗ béo bằng chất tạo nạc bị cấm.