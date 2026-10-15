Giá heo hơi hôm nay 15.10.2026: Tiệm cận giá thành chăn nuôi

Sau vài ngày khởi sắc, giá heo hơi ở miền Bắc bước sang ngày thứ 2 liên tiếp giảm. Mức giảm 1.000 đồng ghi nhận ở Phú Thọ, Tuyên Quang và Cao Bằng xuống 52.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá phổ biến ở nhiều tỉnh, thành khác trong khu vực. Bên cạnh đó, Sơn La và Lai Châu cũng giảm 1.000 đồng về mức 51.000 đồng/kg, bằng với Lào Cai. Riêng Điện Biên và Thái Nguyên giữ mức cao nhất miền Bắc với giá 53.000 đồng/kg.



Giá heo tiếp tục giảm trong khi sức mua trầm lắng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Khu vực miền Trung, giá heo hơi tiếp tục chuỗi ngày sụt giảm. Mức giảm 1.000 đồng ghi nhận tại Thanh Hoá, Quảng Trị và Quảng Ngãi xuống 51.000 đồng/kg, đây cũng là mức phổ biến của nhiều tỉnh thành khác trong khu vực. Riêng Gia Lai giảm 1.000 đồng xuống bằng với Đắk Lắk và Khánh Hoà là 50.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Huế và Lâm Đồng có giá lần lượt là 52.000 - 53.000 đồng/kg.

Thị trường ở miền Nam cũng đồng loạt giảm 1.000 đồng ở TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, xuống 53.000 đồng/kg, là mức cao nhất khu vực. Các địa phương khác ổn định giá của ngày hôm trước, cụ thể như Đồng Tháp và Cà Mau đồng giá 52.000 đồng/kg; An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng mức thấp nhất là 51.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước khoảng 52.000 đồng/kg, mức giá này tiệm cận với giá thành sản xuất khiến nhiều người chăn nuôi lo lắng khi đà giảm vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở các chợ đầu mối phổ biến dao động quanh mốc 70.000 - 72.000 đồng/kg. Tại các chợ truyền thống và siêu thị, giá thịt heo bán lẻ cũng giảm nhẹ từ 1.000 - 3.000 đồng/kg, phổ biến như: ba rọi là 150.000 đồng/kg, sườn non 165.000 đồng/kg, nạc dăm 160.000 đồng/kg, nạc vai là 130.000 đồng/kg, thịt xay 133.000 đồng/kg, mỡ heo 69.000 đồng/kg…