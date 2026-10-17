Giá heo hơi hôm nay 17.10.2026: Đà giảm kéo dài

Ở miền Bắc, giá heo hơi tiếp tục sụt giảm trên diện rộng, thị trường hiện dao động trong khoảng từ 51.000 - 52.000 đồng/kg. một loạt tỉnh, thành giảm thêm 1.000 đồng gồm Cao Bằng, Thái Nguyên, Điện Biên xuống 52.000 đồng/kg, cùng mức với Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Hưng Yên. Nhiều địa phương khác cũng giảm 1.000 đồng xuống 51.000 đồng/kg là Ninh Bình, Phú Thọ, Lạng Sơn, Tuyên Quang.



Giá heo hơi và thịt heo tiếp tục giảm ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Ở khu vực miền Trung, giá heo hơi một số địa phương tiếp tục rơi xuống vùng đáy như Huế và Đà Nẵng giảm thêm 1.000 đồng xuống 50.000 đồng/kg, bằng với Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Trong khi đó, Lâm Đồng giảm 1.000 đồng còn 52.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các tỉnh, thành bắc miền Trung gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị cùng 51.000 đồng/kg.

Thị trường ở miền Nam cũng đồng loạt giảm 1.000 đồng; đáng chú ý, Vĩnh Long giảm còn 50.000 đồng/kg, bằng với nhiều tỉnh, thành miền Trung, là giá thấp nhất cả nước hiện nay. Bên cạnh đó, mức giảm 1.000 đồng cũng ghi nhận tại Đồng Nai, Tây Ninh xuống 52.000 đồng/kg; Đồng Tháp và Cà Mau giảm còn 51.000 đồng/kg, bằng với An Giang và Cần Thơ. TP.HCM là địa phương duy nhất giữ được mức 53.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở các chợ đầu mối phổ biến dao động quanh mốc 70.000 đồng/kg. Tại các chợ truyền thống và siêu thị, giá thịt heo bán lẻ cũng giảm nhẹ phổ biến như: ba rọi 150.000 đồng/kg, sườn non 165.000 đồng/kg, nạc dăm 160.000 đồng/kg, nạc vai 130.000 đồng/kg, thịt xay 133.000 đồng/kg, mỡ heo 69.000 đồng/kg…