Lật phà tự chế, 2 học sinh ở Cần Thơ tử vong

Ngày 21.10, tin từ Công an phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một tai nạn lật phà tự chế tại kênh Nông Dân khiến 2 học sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 20.10, nhóm 8 học sinh lớp 12 Trường THPT Vị Thanh sử dụng một chiếc phà tự chế để qua kênh Nông Dân (khu vực 2, phường Vị Tân) đến nhà bạn. Phà được ghép từ 4 thùng phuy nhựa, phía trên nối bằng các thanh sắt.

Hiện trường vụ lật phà tự chế làm 2 học sinh ở Cần Thơ tử vong ẢNH: C.T.V

Khi cả nhóm lên phà, phương tiện mất thăng bằng. Các em dồn về một phía khiến phà nghiêng rồi lật úp. Cả 8 học sinh rơi xuống nước rồi bị phà đè lên. Có 6 em thoát ra được và bơi vào bờ, 2 em còn lại không biết bơi.

Sau khoảng 30 phút tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam sinh H.Q.V cách hiện trường khoảng 20 m. Riêng nữ sinh Q.P.N.D được đưa đến Bệnh viện đa khoa Hậu Giang cấp cứu nhưng không qua khỏi, tử vong vào khoảng 2 giờ sáng 21.10.

Theo người dân địa phương, đoạn kênh xảy ra tai nạn tương đối sâu. Thi thể 2 học sinh trong vụ lật phà tự chế đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.