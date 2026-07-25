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Thời sự Dân sinh

Cà Mau: Vỏ lãi phát nổ, bốc cháy sau va chạm với phà khiến 1 người tử vong

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
Công an xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau đang điều tra nguyên nhân vụ va chạm giữa vỏ lãi với phà đưa khách qua sông khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Sáng 25.7, tin từ UBND xã Vĩnh Mỹ (tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy làm 1 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 40 phút ngày 24.7, tại bến phà T.V ở ấp 14, xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau, vỏ lãi do anh N.T.G (30 tuổi, ở ấp Huê 2, xã Vĩnh Thanh, tỉnh Cà Mau) điều khiển bất ngờ va chạm với chiếc phà đưa khách qua sông, do anh N.T.A (33 tuổi, ở ấp Vĩnh Hội, xã Hòa Bình) điều khiển. 

Vỏ lãi ở Cà Mau sau va chạm phát nổ, bốc cháy khiến 1 người tử vong - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn giữa vỏ lãi với phà đưa khách qua sông khiến 1 người tử vong tại chỗ

ẢNH: CTV

Thời điểm xảy ra tai nạn, phà đang chở khách qua sông theo hướng từ ấp Vĩnh Hội sang ấp 14, xã Vĩnh Mỹ.

Cú va chạm mạnh khiến vỏ lãi phát nổ, bốc cháy dữ dội rồi chìm xuống sông. Hậu quả, anh N.T.G tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Vĩnh Mỹ đã có mặt tại hiện trường, phối hợp người dân địa phương tổ chức tìm kiếm, đưa thi thể nạn nhân cùng phương tiện bị chìm lên bờ.

Tối cùng ngày, Công an xã Vĩnh Mỹ phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau tiến hành kiểm tra hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ.

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